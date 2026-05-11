Marrakech: la Banque Populaire lance la 3e édition des Régionales de l’investissement
VidéoLa cité ocre a accueilli, jeudi 8 mai 2026, la 3e édition des Régionales de l’investissement du Groupe BCP. Placée sous le signe de la relance économique, cette rencontre, marquée par la signature de deux conventions avec la CGEM Marrakech-Safi, a servi de plateforme pour détailler les nouvelles mesures de la Charte de l’investissement. L’objectif est de renforcer la coordination entre les banques et les acteurs institutionnels pour accompagner les porteurs de projets dans la région.