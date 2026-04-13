Banque Populaire étend son dispositif d’appui aux TPE à Tanger

L’inauguration du Centre Al Moukawil Chaabi Ibn Batouta à Tanger marque une nouvelle étape dans la stratégie d’accompagnement des très petites entreprises (TPE) engagée par la Banque Populaire. Le communiqué précise que «la Banque Populaire franchit une nouvelle étape dans le déploiement de son dispositif d’accompagnement des Très Petites Entreprises». Ce second centre, après celui de Marrakech, s’inscrit dans une logique de duplication à l’échelle nationale, avec une implantation prévue au sein de chaque Banque Populaire Régionale.

Le dispositif déployé repose sur une approche intégrée associant appui non financier et solutions de financement. Le communiqué indique ainsi que le groupe propose «un accompagnement global et personnalisé, alliant conseil, orientation, appui non financier et accès facilité à des solutions de financement adaptées». L’objectif consiste à traiter simultanément les freins classiques rencontrés par les petits entrepreneurs, notamment en matière de structuration de projet, de bancarisation et de gestion.

Ce positionnement traduit une évolution du rôle des établissements bancaires au Maroc, désormais engagés dans des logiques d’accompagnement élargi plutôt que dans une simple intermédiation financière.

L’ancrage du centre dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’inscrit dans une logique économique cohérente. Le communiqué rappelle que cette zone constitue un «pôle économique et logistique d’envergure nationale et internationale» , en lien avec le complexe portuaire Tanger Med et le développement industriel régional.

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Ce choix géographique permet de cibler un bassin entrepreneurial en expansion, caractérisé par une densité d’activités industrielles, commerciales et logistiques. L’enjeu consiste à intégrer davantage les TPE locales dans les chaînes de valeur régionales, en facilitant leur montée en compétences et leur accès aux financements.

L’initiative s’appuie sur une expérience accumulée de plus de trois décennies. Le Groupe BCP met en avant «35 ans d’engagement en faveur de l’entrepreneuriat à travers sa Fondation Création d’Entreprises» , traduisant une continuité stratégique plutôt qu’une action ponctuelle.

Une telle continuité renforce la crédibilité du dispositif, dans un environnement où la pérennité des mécanismes d’accompagnement constitue un facteur déterminant pour les entrepreneurs. Le modèle repose également sur un parcours client simplifié, conçu pour répondre à des besoins opérationnels immédiats.

Au-delà de l’initiative bancaire, le développement de dispositifs dédiés aux TPE renvoie à un enjeu macroéconomique central. Le renforcement de ce segment contribue directement à la création d’emplois et à la formalisation de l’économie. Le ministère de l’Économie et des finances insiste régulièrement sur le rôle des petites structures dans l’élargissement de la base fiscale et la consolidation de la croissance.