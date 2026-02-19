Economie

M2T doublement récompensée aux APIDE Awards 2026 pour Chaabi Pay et Chaabi Payment

البنك الشعبي

Le siège du Groupe BCP à Casablanca.

Lors de la 20ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, tenue à Marrakech, M2T, filiale du Groupe BCP, a remporté deux distinctions majeures aux APIDE Awards 2026. Ses solutions Chaabi Pay et Chaabi Payment ont été primées dans les catégories «Mobile» et «Paiement», confirmant la capacité d’innovation de l’établissement et son engagement en faveur de l’inclusion financière et digitale.

Primée dans les catégories «Mobile» et « Paiement » aux APIDE Awards 2026, M2T, l’établissement de paiement du Groupe BCP, confirme sa capacité d’innovation à travers ses solutions Chaabi Pay et Chaabi Payment. À l’occasion de la 20ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, tenue à Marrakech, M2T a été doublement distinguée dans les catégories «Mobile» et «Paiement», s’imposant face à plusieurs fintechs et opérateurs technologiques panafricains de premier plan.

La solution Chaabi Pay a remporté le trophée «Best Innovative Mobile Solution», en tant que première solution de Wallet au Maroc à intégrer un catalogue de produits financiers alternatifs à destination d’une population à revenu modeste.

Pour sa part, la toute nouvelle solution d’acquisition monétique de M2T, Chaabi Payment, lancée en juillet 2025, a décroché le trophée «Best Innovative Payment Solution».

Lire aussi : Paiement multicanal: M2T, filiale du groupe BCP, lance son offre «Chaabi payment»

Elle s’est imposée, dès les premiers mois d’activité, comme un levier majeur de modernisation du paiement par carte (TPE et e-commerce).

Ces distinctions réaffirment le rôle de l’entreprise au service d’une inclusion financière et digitale socialement responsable.

