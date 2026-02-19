M2T doublement récompensée aux APIDE Awards 2026 pour Chaabi Pay et Chaabi Payment

Primée dans les catégories «Mobile» et « Paiement » aux APIDE Awards 2026, M2T, l’établissement de paiement du Groupe BCP, confirme sa capacité d’innovation à travers ses solutions Chaabi Pay et Chaabi Payment. À l’occasion de la 20ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, tenue à Marrakech, M2T a été doublement distinguée dans les catégories «Mobile» et «Paiement», s’imposant face à plusieurs fintechs et opérateurs technologiques panafricains de premier plan.

La solution Chaabi Pay a remporté le trophée «Best Innovative Mobile Solution», en tant que première solution de Wallet au Maroc à intégrer un catalogue de produits financiers alternatifs à destination d’une population à revenu modeste.

Pour sa part, la toute nouvelle solution d’acquisition monétique de M2T, Chaabi Payment, lancée en juillet 2025, a décroché le trophée «Best Innovative Payment Solution».

Elle s’est imposée, dès les premiers mois d’activité, comme un levier majeur de modernisation du paiement par carte (TPE et e-commerce).

Ces distinctions réaffirment le rôle de l’entreprise au service d’une inclusion financière et digitale socialement responsable.