Accompagnement des TPE: la Banque Populaire déploie ses deux premiers Centres Al Moukawil Chaabi

Fidèle à sa vocation de banque citoyenne et solidaire, la Banque Populaire annonce le lancement de ses deux premiers Centres Al Moukawil Chaabi (CAMC) à Marrakech et à Tanger. Cette initiative marque une nouvelle étape structurante dans l’engagement historique du Groupe en faveur des Très petites entreprises (TPE), des commerçants et des artisans, qui constituent un pilier essentiel du tissu économique national.

Précurseur dans l’accompagnement de la TPE au Maroc, la Banque Populaire a fait de ce segment une priorité stratégique depuis plusieurs décennies. Cet engagement s’est notamment traduit par la création de la Fondation Création d’Entreprises (FCE), qui œuvre depuis 35 ans à la promotion de l’entrepreneuriat, à l’accompagnement des porteurs de projets et au renforcement des capacités des très petites entreprises, dans une vision durable et inclusive du développement économique.

Les CAMC s’inscrivent dans le prolongement naturel de cette dynamique, en apportant un dispositif opérationnel de proximité, conçu pour répondre de manière plus ciblée et plus efficace aux besoins spécifiques des TPE. Ils reposent sur un nouveau modèle relationnel et de distribution, combinant un accompagnement global et personnalisé, des parcours clients simplifiés et fluides, une offre renforcée d’appui non financier - conseil, orientation et assistance - ainsi qu’un accès facilité à des solutions de financement adaptées et avantageuses.

«Nous franchissons une nouvelle étape dans notre manière d’accompagner les très petites entreprises. Ce dispositif traduit notre volonté de proposer un accompagnement de proximité, plus personnalisé et plus complet, en capitalisant sur l’expertise historique de la Banque Populaire et sur l’héritage de la Fondation Création d’Entreprises. Notre ambition est claire: être un partenaire utile, accessible et durable pour les entrepreneurs à chaque étape de leur développement», a déclaré Idriss Bensmail, directeur général de la Banque de détail du Groupe Banque Populaire.

Implantés dans deux régions à fort potentiel économique, les CAMC de Marrakech et de Tanger constituent les premiers jalons d’un dispositif ambitieux appelé à se déployer progressivement à l’échelle nationale, avec un CAMC au niveau de chaque Banque Populaire régionale. L’objectif est d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement de proximité, pertinent et performant à chaque étape de leurs projets d’investissement et de développement.

À travers le lancement de ces centres, le Groupe BCP réaffirme son engagement durable en faveur de la clientèle TPE et du développement de l’entrepreneuriat au Maroc, ainsi que dans l’ensemble de ses pays de présence.