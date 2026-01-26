Economie

La Fondation Banque Populaire modernise neuf Dour Tollab avec des chauffe-eaux solaires

La Fondation Banque Populaire poursuit son engagement en faveur de l’éducation et de l’égalité des chances en équipant Dar taliba Ouled Nouel à Khenichet de chauffe-eaux solaires. Cette initiative, lancée en 2018 et désormais déployée à l’échelle nationale, a déjà bénéficié à 45 Dour Tollab et plus de 3.500 pensionnaires.

Par Contenu de marque
Le 26/01/2026 à 15h03

La Fondation Banque Populaire a achevé les travaux d’installation de chauffe-eaux solaires au sein de Dar taliba Ouled Nouel, située à Khenichet, dans la province de Sidi Kacem.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme lancé par la Fondation en 2018, visant à équiper les Dour Tollab en systèmes de chauffe-eaux solaires afin d’améliorer durablement les conditions d’hébergement des élèves, notamment durant les périodes de froid. Déployée progressivement à l’échelle nationale, cette initiative a permis d’équiper, entre 2018 et 2024, 36 établissements, au profit de 3.025 pensionnaires.

En 2025, la Fondation Banque Populaire a franchi une nouvelle étape en équipant neuf Dour Tollab relevant de la région Rabat-Salé-Kénitra, répartis entre les provinces de Sidi Kacem, Khémisset et Kénitra. Cette opération a permis d’améliorer les conditions de vie de 522 pensionnaires supplémentaires, portant ainsi à 45 le nombre total d’établissements équipés depuis le lancement du programme.

À travers cette initiative, la Fondation réaffirme son engagement en faveur de l’égalité des chances, de la promotion de l’éducation et de la lutte contre l’abandon scolaire, convaincue que chaque action concrète contribue à bâtir un environnement plus juste, inclusif et épanouissant pour les générations futures.

Par Contenu de marque
Le 26/01/2026 à 15h03
#Fondation#Banque Populaire#Education#Maroc

