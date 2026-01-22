Société

Dar Bouazza: SOS villages et Grohe s’associent pour améliorer le cadre de vie des enfants

L'un des slogans de Sos Villages d'Enfants. (S.Belghiti/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Sifeddine Belghiti
Le 22/01/2026 à 13h59

VidéoDans la continuité de son engagement pour la protection de l’enfance et la stabilité du cadre familial, SOS Villages d’Enfants Dar Bouazza s’associe à l’entreprise allemande Grohe pour une nouvelle initiative solidaire. Ce partenariat porte sur la rénovation complète des infrastructures sanitaires et l’équipement d’une maison familiale, plaçant l’amélioration durable du cadre de vie au cœur du bien-être des enfants accueillis.

Au sein de SOS Villages d’enfants à Dar Bouazza, l’ambiance est à la fois chaleureuse et porteuse d’espoir. Les espaces rénovés, les équipements modernisés et les détails soigneusement pensés témoignent d’un travail minutieux, conçu pour offrir aux enfants un cadre de vie digne, fonctionnel et rassurant. Chaque pièce rénovée raconte une volonté commune: celle de recréer un véritable foyer, où les enfants peuvent grandir en sécurité, entourés d’attention et de stabilité.

S’exprimant à cette occasion, Amine Demnati, président de l’Association SOS Villages d’Enfants, a souligné l’importance du soutien institutionnel et privé dans la poursuite des missions de la fondation. «L’association continue d’assurer ses services grâce au soutien matériel et moral qu’elle reçoit des institutions et des personnes engagées», déclare-t-il. «L’accord signé avec Grohe vise à renforcer leur soutien constant et à le structurer davantage, dans l’intérêt supérieur des enfants accueillis dans nos villages», ajoute-t-il.

De son côté, Samya El Mousti, directrice nationale de SOS Village d’Enfants Maroc, a insisté sur la portée réelle de cette initiative sur le quotidien des enfants. «Cette action aura un impact positif et une véritable valeur ajoutée sur l’environnement de vie des enfants et sur les standards de qualité au sein des maisons familiales», déclare-t-elle.

«L’espace dans lequel un enfant grandit est aussi important que l’éducation, la santé physique et le suivi psychologique», rappelle-t-elle, soulignant que cet axe figure parmi les priorités majeures de l’association.

Lire aussi : Enfants sans-abri: «La rue devient un refuge quand la famille est un danger», alerte Chakib Guessous

Pour sa part, Mohamed Kamel Attaya, directeur régional de Lixil pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, est revenu sur les aspects techniques et humains du projet mené en partenariat avec SOS Villages. «Cette initiative a consisté à la rénovation complète d’une maison familiale au sein du village», déclare-t-il en précisant que le projet a inclus la modernisation des installations sanitaires, l’amélioration des espaces de vie, ainsi que la fourniture du mobilier et des accessoires indispensables.

«L’objectif principal est d’améliorer la qualité de vie des enfants et de leur offrir un environnement stable, sain et propice à leur épanouissement», conclut-il.

