Une journée ramadanesque à SOS Village d’enfants de Dar Bouazza

Au village d’enfants SOS de Dar Bouazza, le ramadan se déroule dans une ambiance chaleureuse et familiale. Le360 a demandé aux enfants comment se déroule une journée de ramadan pour eux. «Comme d’habitude, quand nous revenons de l’école, nous prenons le déjeuner et nous faisons nos devoirs», indique une petite fille.

Durant ramadan, une panoplie d’activités sont proposées aux enfants de SOS Village, dont notamment des activités culinaires. «J’aime l’ambiance ramadanesque. Nous apprenons à jeûner et à cuisiner. Nous aidons également notre maman dans la préparation du repas du ftour», explique un autre enfant.

«Chaque jour, je me lève tôt pour préparer le petit-déjeuner et réveiller les enfants pour aller à l’école. Ensuite, je commence à mettre de l’ordre dans chaque coin de la maison et je prépare les repas du déjeuner pour les enfants. Après la prière de dohr, je commence à préparer les plats du ftour. Et j’invite souvent les enfants à m’aider», indique Mariam Darif, une mère adoptive à SOS Village d’enfants de Dar Bouazza.

À l’heure du ftour, tous les membres de la famille se réunissent autour de la table. Au menu, des mets traditionnels d’une table de ftour marocaine, à savoir la harira, des mssemen, du fromage, des dattes, de la chebakia, des œufs durs et des jus de fruits.

Il convient de préciser que SOS Villages d’enfants au Maroc est une association à but non lucratif créée en 1985. Son objectif est de prendre en charge à long terme des enfants en situation de détresse, orphelins ou sans soutien familial. Dans chaque maison, évoluent en moyenne 8 enfants grandissant ensemble et cultivant des liens de fraternité. Ces enfants, recueillis en bas-âge, sont pris en charge par une mère adoptive professionnelle qui leur apporte l’amour, l’affection et la protection dont ils ont besoin pour grandir sereinement et se développer.