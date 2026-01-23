Société

Fondation CDG: trois associations récompensées du Prix Impact social

La Fondation CDG: trois associations remportent le prix CDG-Impact social. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/01/2026 à 13h55

VidéoLa Fondation de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) vient de remettre le Prix CDG–Impact Social à trois associations marocaines novatrices qui œuvrent en faveur des personnes en situation de handicap, de la santé et de l’éducation.

Sur un total de 16 finalistes, les associations distinguées par la Fondation CDG sont «la Fondation SANADY», «AIDECA» et «l’Amicale marocaine des handicapés (AMH)». Six associations ont accédé à la finale de cette première édition qui a enregistré la candidature de 84 organisations.

La cérémonie été marquée par la remise des certificats «Évaluation et mesure d’Impact social» aux 15 associations bénéficiaires du programme. Ces associations ont été récompensées pour leur capacité à créer des valeurs économiques et sociales. Les trois certificats, accompagnés d’un prix, ont été remis jeudi à Rabat par le directeur général de la CDG Khalid Safir à respectivement Younes Ajaltate, Meriem Hachimi et Mahamed Alouane.

En marge de la cérémonie, Muriel Chauve de l’École de commerce de France, Manel El Abboubi, professeur universitaire, et Imane Dahlia, conseillère en politique publique ont chacun selon sa spécialité donné une définition scientifique de «l’impact social».

Selon ces intervenants, qui se sont exprimés lors d’une table ronde organisée en marge de la cérémonie, cette notion renvoie à l’implication des associations dans la création de valeur sociale et économique.

«L’impact social» implique également le financement des initiatives nationales ou locales innovantes dans des domaines de l’éducation, de la santé, du handicap et de l’insertion économique. Cette démarche permet à ces associations de «mesurer et structurer leur impact social, favorisant ainsi une meilleure gestion et une plus grande visibilité».

«Piloter son impact social, c’est s’assurer que nos actions apportent un réel changement dans un horizon à long terme», a souligné la directrice générale de la Fondation CDG, Wafaa Naim El Idrissi.

En consacrant cette première édition, la Fondation CDG inscrit durablement la mesure de l’impact social comme un outil stratégique au service d’une action associative plus lisible, plus efficace et tournée vers le long terme.

