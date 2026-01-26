Nawal Hefiri, présidente du groupe scolaire La Résidence, élevée au rang de Chevalier de l’Ordre national du mérite

Nawal Hefiri, présidente du groupe scolaire La Résidence, lors de la remise des insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite, tenue le 22 janvier à l'Ambassade de France au Maroc.

Le paysage éducatif marocain vient d’être honoré par une reconnaissance d’exception. Nawal Hefiri, présidente du groupe scolaire La Résidence, a été élevée au rang de Chevalier de l’Ordre national du mérite, l’une des plus hautes distinctions françaises. Cette consécration marque un moment historique: c’est la première fois qu’une personnalité majeure du secteur éducatif au Maroc reçoit cette distinction, soulignant le rôle stratégique de l’enseignement dans le partenariat d’excellence entre la France et le Royaume du Maroc.

À la tête du groupe scolaire La Résidence, fondé en 1982, Nawal Hefiri incarne un leadership visionnaire, alliant fidélité aux valeurs fondatrices et modernité pédagogique. Sous son impulsion, La Résidence s’est imposée comme un modèle d’excellence multiculturelle, proposant le cursus français homologué AEFE, le programme marocain international ainsi que les Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).

La distinction décernée par la République Française à travers l’Ambassade de France au Maroc salue un engagement profond en faveur d’une éducation humaniste. Reconnue pour son rôle de «pont culturel», Nawal Hefiri œuvre à concilier l’exigence académique internationale avec un ancrage fort dans les valeurs et l’identité marocaines.

Classée parmi les femmes les plus inspirantes du Royaume, elle milite activement pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, l’intégration du développement durable et de l’écocitoyenneté dans les projets éducatifs, ainsi que la valorisation du corps enseignant, pilier fondamental de la réussite scolaire.

La cérémonie officielle de remise de l’insigne s’est tenue le 22 janvier, à l’Ambassade de France au Maroc, en présence de nombreuses personnalités diplomatiques ainsi que de la communauté éducative du groupe scolaire La Résidence: enseignants, équipes de direction, personnels, élèves et parents.

«Cette distinction est un hommage rendu à l’éducation comme vecteur de progrès. Elle honore le travail collectif de nos équipes et notre ambition commune: former des citoyens libres, critiques et prêts à relever les défis du monde de demain», a déclaré Nawal Hefiri.

Depuis plus de quarante ans, le groupe scolaire La Résidence s’impose comme une référence de l’enseignement privé au Maroc. Alliant excellence académique, ouverture internationale et respect des racines culturelles, le groupe accompagne ses élèves vers les plus grandes institutions d’enseignement supérieur au Maroc et à l’international.