Rabat Business School sacrée «Best School Experience 2026» par Speak & Act

Rabat Business School hérite du titre de Best school experience en 2026.

Rabat Business School (RBS), école de management de l’Université internationale de Rabat (UIR), a été élue Meilleure École de Commerce – Best School Experience 2026 par la plateforme française indépendante Speak & Act, une distinction fondée exclusivement sur les avis certifiés des étudiants et des lauréats.

Rabat Business School confirme son excellence académique et humaine. L’école de management de l’Université internationale de Rabat (UIR) a été distinguée Best School Experience 2026 par Speak & Act, plateforme française spécialisée dans la marque employeur et le recrutement.

Ce classement officiel repose uniquement sur les retours certifiés des étudiants et des anciens diplômés, faisant de cette reconnaissance un indicateur authentique de la qualité de l’expérience vécue au sein de l’institution. Sur un total de 280 avis certifiés, RBS obtient une note globale de 4,46/5 attribuée par les étudiants et de 4,54/5 par les alumni.

Les résultats mettent en lumière l’excellence de l’environnement académique de l’école, la qualité de ses infrastructures, la richesse de sa vie associative ainsi que la solidité de son accompagnement professionnel. Les niveaux de satisfaction sont particulièrement élevés sur plusieurs critères clés, notamment: l’excellence académique, la qualité des locaux, le sentiment d’appartenance, la reconnaissance par les employeurs, l’engagement en matière de responsabilité sociétale (RSE), la force du réseau alumni, la qualité de la vie associative et l’insertion professionnelle des diplômés.

Lire aussi : Le groupe Attijariwafa bank et Rabat Business School de l’UIR signent un partenariat stratégique

À cette occasion, Nicolas Arnaud, Doyen et Directeur général de Rabat Business School, a déclaré: «Cette reconnaissance est particulièrement significative, car elle émane directement de nos étudiants et de nos diplômés. Elle reflète l’engagement collectif de nos équipes pédagogiques et administratives à placer l’expérience étudiante au cœur de notre projet académique, tout en préparant des managers responsables, compétents et ouverts sur le monde.»

Cette nouvelle distinction vient renforcer le positionnement international de Rabat Business School, déjà classée dans le Top 20 mondial des business schools par le Financial Times et accréditée AACSB et EQUIS. Elle confirme la cohérence d’une stratégie axée sur l’excellence académique, l’employabilité et l’impact sociétal.

