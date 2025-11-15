Career Expo 2025: immersion au cœur du recrutement à Rabat Business School
VidéoLa nouvelle édition du Career Expo de Rabat Business School s’est tenue le mercredi 12 novembre 2025 sur le campus de l’Université internationale de Rabat. Plus de trente entreprises nationales et internationales — parmi lesquelles IKEA, Attijariwafa Bank, CDG, Tanger Med, ADM, Sanlam, PortNet, ACAPS, Safari ou Hit Radio — ont répondu présentes pour rencontrer étudiants et lauréats lors d’une journée dédiée à l’emploi, au networking et à la valorisation des talents.
ParContenu de marque
Le 15/11/2025 à 10h03, mis à jour le 15/11/2025 à 10h04
.
ParContenu de marque
Le 15/11/2025 à 10h03, mis à jour le 15/11/2025 à 10h04