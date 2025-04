Rabat Business School affirme son positionnement comme hub africain de formation managériale d’excellence

En renforçant ses partenariats académiques à l’échelle mondiale et en poursuivant sa montée dans les classements internationaux, Rabat Business School (RBS) confirme son ambition: devenir un acteur de premier plan dans la formation en management sur le continent africain et au-delà.

Avec plus de 110 partenaires académiques, dont la majorité sont accrédités par les plus prestigieux organismes internationaux (AACSB, EQUIS, AMBA), RBS s’impose comme une école à la stratégie résolument tournée vers l’international. En seulement trois ans, elle a grimpé de la 86ème à la 32ème place dans le classement du Financial Times, une progression spectaculaire qui témoigne de son dynamisme et de son excellence académique.

Des diplômes à la portée mondiale

L’école franchit un nouveau cap en lançant le Triple Bachelor (ITB), un programme novateur en partenariat avec IESEG (France) et HEC Montréal (Canada). Ce parcours unique permet aux étudiants d’obtenir simultanément les diplômes des trois institutions, leur ouvrant les portes d’une carrière internationale dès la sortie de l’école.

«RBS est honorée de ces nouveaux partenariats prestigieux», déclare Dr Nicolas Arnaud, doyen de Rabat Business School. En 2025, l’école a signé des accords avec des institutions telles que HEC Lausanne, EM Lyon, TUM School of Management, ou encore Copenhagen Business School, toutes reconnues pour leur excellence académique.

Un enseignement résolument global

À RBS, l’international ne se limite pas aux accords de mobilité. Avec 65 % de professeurs internationaux, des cours entièrement dispensés en anglais dès le Bachelor, et plus de 50 nationalités représentées, l’école propose une véritable immersion interculturelle.

Les événements comme l’International Day ou la Study Abroad Fair témoignent d’un engagement fort en faveur de l’ouverture et de la diversité. De plus, l’école est membre de réseaux influents tels que AABS, GBSN ou encore QTEM, affirmant sa volonté de contribuer activement à la transformation de l’enseignement supérieur en Afrique.

Une école en plein essor

Tous les programmes de RBS offrent désormais des options de double ou triple diplomation, souvent accessibles sans frais supplémentaires. L’établissement renforce ainsi l’attractivité de son offre académique, notamment avec le renouvellement de partenariats clés avec Audencia et Rennes School of Business.

Avec plus de 2.700 étudiants, un réseau d’anciens en pleine croissance, et une reconnaissance grandissante à l’international, Rabat Business School s’impose comme une institution stratégique pour former la prochaine génération de leaders globaux, ancrés au Maroc et tournés vers le monde.