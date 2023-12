Rabat Business School présente un point d’étape de son plan stratégique 2021-2026

Lors d’un point de presse organisé mardi dernier, Olivier Aptel, doyen et directeur général de Rabat Business School (RBS), a fait le point sur les avancées du plan stratégique 2021-2026 de cette école dédiée au commerce et à la gestion.

Selon Olivier Aptel, Rabat Business School, avec 2.500 étudiants, dont plus de 350 internationaux, est numéro 1 au Maroc en termes d’effectif. La diversité de son corps professoral permanent, composé de 60 enseignants-chercheurs, dont 66% sont internationaux, représentant 22 nationalités, permet à RBS de délivrer ses enseignements en langue anglaise. De plus, 96% des professeurs permanents de l’école sont titulaires d’un doctorat et fortement impliqués dans la recherche en sciences de gestion.

RBS occupe, en outre, le premier rang en Afrique en termes de recherche avec 106 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et 1.886 citations (à novembre 2023). Fidèle à son engagement à devenir la référence des business schools en Afrique, RBS est accréditée AACSB depuis 2020 et a été annoncée éligible pour l’accréditation EQUIS.

Olivier Aptel a également noté que RBS a conclu 174 partenariats internationaux dans 46 pays et est membre du réseau d’élite international QTEM. Ces réalisations ont permis à l’école d’être reconnue par les classements internationaux de référence.

Elle est d’ailleurs la seule institution d’Afrique et du Moyen-Orient à figurer dans le top 100 du classement du Financial Times, où elle a gagné 32 places cette année, passant de la 86ème à la 54ème places, ex-aequo avec HEC Lausanne. De plus, le QS World University Rankings reconnaît la qualité de ses programmes de master.

La surprise réservée lors de cette conférence a été l’annonce d’un nouveau programme intercontinental de triple diplôme, unique en Afrique, et fruit d’une collaboration entre RBS et deux écoles prestigieuses sur deux continents à l’international. À l’issue de ce programme de bachelor, l’étudiant aura effectué son cursus au sein de chacune des trois écoles et obtenu trois diplômes.