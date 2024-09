Rabat Business School: une entrée triomphale dans le Top 50 du classement 2024 du Financial Times

Rabat Business School est désormais classée 32ème dans le Top 50 du Financial Times.

Après l’ascension spectaculaire de l’année dernière, où Rabat Business School (RBS) s’était hissée de la 86ème à la 54ème place, RBS réalise, cette année encore, une performance remarquable en grimpant de 22 places de plus, s’installant ainsi à la 32ème position dans ce classement mondial des meilleures business schools, affirmant ainsi sa place parmi les leaders mondiaux de l’enseignement en management.

Ce succès confirme Rabat Business School comme la seule business school d’Afrique et du Moyen-Orient présente dans ce classement de renommée mondiale.

Le Financial Times Master in Management Ranking évalue les business schools sur des critères tels que la qualité des programmes, la satisfaction des étudiants, l’employabilité des diplômés et l’internationalisation des cursus.

«C’est avec une immense fierté que nous célébrons notre entrée dans le Top 50 du classement 2024 du «Financial Times». Ce résultat reflète le travail acharné de nos équipes, la diversité internationale de notre communauté, ainsi que la qualité de nos enseignements. Bien que cette reconnaissance soit un grand accomplissement, elle nous encourage aussi à redoubler d’efforts et à poursuivre, avec humilité, notre quête d’excellence pour atteindre de nouveaux sommets.», affirme Nicolas Arnaud, Doyen de Rabat Business School.