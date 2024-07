L’Université internationale de Rabat obtient l’accréditation internationale CTI et le label européen EUR-ACE

Une semaine après l’obtention de ces deux titres, fruits de deux ans «d’évaluation et d’efforts», le président de l’UIR a animé une conférence de presse, le mardi 16 juillet à Rabat, durant laquelle il a souligné que «c’est la première fois qu’une université marocaine obtient ces accréditations pour ses écoles d’ingénieurs», a affirmé Noureddine Mouaddib. «Avec cette accréditation, notre diplôme est automatiquement européen», s’est-il réjoui.

Sur son site Internet, la Commission des titres d’Ingénieur, dont le siège est à Paris, précise que «la CTI est un organisme indépendant, chargé par la loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les écoles d’ingénieurs françaises (et étrangères sur demande) en vue de leur accréditation, de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger».

Le label EUR-ACE est une accréditation délivrée par l’association ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) pour attester qu’une formation d’ingénierie satisfait à certains critères de qualité, dans un objectif de lisibilité de l’espace européen de l’enseignement supérieur.

Ces distinctions, selon Noureddine Mouaddib, témoignent de «la qualité des formations de l’université et de sa stratégie visant à obtenir des accréditations internationales pour attirer les étudiants internationaux». «Nous voulons attirer les étudiants étrangers pour consolider le niveau des études, du savoir-faire et de l’innovation dans les universités du Maroc», ajoute-t-il.

À cet égard, le président de l’UIR a appelé les universités marocaines à tout mettre en œuvre pour’obtenir de telles accréditations. Noureddine Mouaddib a mis à profit cette rencontre avec les médias pour saluer les efforts que déploient les universités et les chercheurs au Maroc pour assurer des formations de qualité.