L’entrepreneuriat innovant à l’honneur à l’Université internationale de Rabat

Enactus Morocco, en collaboration avec le Centre de l’innovation et de l’entrepreneuriat de l’Université internationale de Rabat (UIR), a organisé le Forum national de l’entrepreneuriat innovant, le samedi 9 décembre, au campus de l’UIR. Un événement qui a rassemblé les acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation au Maroc et qui a mis en avant les initiatives et les projets qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat dans la région.

Ce Forum est une initiative unique en son genre, qui a offert aux participants un espace de discussion et de partage sur les thématiques de l’innovation, de l’entrepreneuriat, et de l’éducation. Il s’agit également d’une opportunité exceptionnelle pour les entrepreneurs, les académiciens, les étudiants, et les professionnels de se rencontrer, d’échanger des idées et de collaborer sur des projets futurs. Le public a ainsi pu assister à plusieurs panels de discussion avec des intervenants de renom, à des sessions thématiques ciblées, à une foire à l’innovation présentant les dernières avancées technologiques et à des ateliers interactifs.

L’Université internationale de Rabat, née d’un partenariat stratégique avec l’État marocain, s’est rapidement distinguée comme une figure emblématique de l’enseignement supérieur. Alliant vision nationale et portée internationale, l’UIR a su conjuguer recherche d’excellence et formations de pointe, le tout renforcé par d’importantes collaborations académiques à l’échelle mondiale. Grâce à un engagement résolu en faveur de l’innovation et de la qualité, l’UIR est devenue une pierre angulaire du progrès éducatif et socio-économique du Maroc et de l’Afrique.

Parallèlement et depuis sa création en 2003, Enactus Morocco s’est positionné comme un acteur majeur dans la promotion et le renforcement de l’esprit entrepreneurial chez les jeunes du Maroc. Vingt ans de passion, d’engagement et de réalisations ont profondément transformé le paysage entrepreneurial du royaume, guidant des milliers de jeunes vers la réalisation de leurs ambitions.

Face à ces réalisations et aux visions alignées des deux institutions, Enactus Morocco envisage d’établir un partenariat stratégique avec l’UIR via son Centre de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Cette prospective collaboration ambitionne de créer un écosystème dynamique, combinant l’expertise académique et pédagogique de l’UIR avec l’expérience terrain et la passion d’Enactus. Côte à côte, Enactus Morocco et l’UIR aspirent à développer des talents, à construire des ponts entre le monde académique et le monde professionnel, et à instaurer une culture d’innovation et de créativité.