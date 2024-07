UIR. Voici les dates du concours commun d’accès aux facultés de médecine et de médecine dentaire

L’Université internationale de Rabat (UIR) a annoncé l’organisation du concours d’accès aux Facultés de médecine et de médecine dentaire le lundi 22 juillet 2024 à 10h00. Ce concours se déroulera sur le campus de l’UIR, situé au niveau du parc Technopolis à Sala-Al Jadida. Les candidats, à savoir les bacheliers titulaires d’un baccalauréat marocain ou international aspirant à faire carrière dans le domaine médical, auront jusqu’au 20 juillet 2024 pour s’inscrire en ligne. Les résultats seront annoncés le jour même de l’examen.

Selon l’UIR, les candidats admis au concours commun et qui auront accompli les formalités d’inscription pourront se faire rembourser l’intégralité des frais engagés dans le cas où ils décideraient de poursuivre leurs études dans l’une des facultés publiques, ou en partenariat avec l’État marocain, de médecine, médecine dentaire ou pharmacie.

Rappelons que le pôle santé de l’UIR comprend le Collège des sciences de la santé et l’Hôpital universitaire international de Rabat. Le Collège des sciences de la santé est organisé en une Faculté internationale de médecine dentaire, ouverte en 2015, la clinique universitaire dentaire de 75 fauteuils, ouverte en 2018, une Faculté internationale de médecine, ouverte en 2022, une École supérieure des sciences paramédicales, ouverte en 2022, un centre de recherche en sciences de la santé et un centre de simulation médicale.

S’agissant de l’Hôpital universitaire international de Rabat, il a pour vocation la formation clinique des étudiants en médecine et sciences infirmières, la recherche-innovation, l’offre de soins aux patients dans les différentes spécialités de médecine dont notamment la cancérologie (oncopédiatrie, allogreffes et autogreffe), la traumatologie, la cardiologie, la neurochirurgie, l’urologie et la biologie médicale avancée. Il comptera une quarantaine de spécialités autour d’un plateau technique de dernière génération et une capacité d’accueil de 450 lits et places.