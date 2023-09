Le Collège des sciences de la santé de l’UIR renforce son offre de formation en biotechnologie et nutrition

Le Collège des sciences de la santé de l’UIR renforce son offre de formations en biotechnologie et nutrition. Il s’agit d’une discipline clé pour la santé qui regroupe diverses méthodes utilisant des organismes vivants pour développer ou modifier des produits. Elle est devenue une pierre angulaire de l’innovation dans le domaine de la santé, jouant un rôle essentiel dans la production de médicaments, de vaccins, dans le diagnostic de maladies et le contrôle des processus de production.

Le Collège des sciences de la santé de l’UIR répond donc à cette demande croissante en lançant la licence en biotechnologie et sciences de la santé. Celle-ci offre aux étudiants une formation approfondie couvrant un large éventail de sujets, notamment la biochimie, l’immunologie, la pharmacologie, la génétique, et la biologie moléculaire.

Lire aussi : L’Ecole de droit de l’UIR étoffe son offre de formation

Parallèlement, le Collège des sciences de la santé de l’UIR propose également une licence en diététique et nutrition. Cette formation vise à former des diététiciens compétents pour relever les défis actuels de la prévention et du traitement des maladies nutritionnelles, telles que le diabèteet l’obésité, et les maladies cardiovasculaires. En outre, elle vise à promouvoir le bien-être à travers une alimentation équilibrée. Cette licence se distingue par son approche pratique qui permet aux étudiants d’acquérir des compétences directement applicables en milieu hospitalier, dans l’industrie agroalimentaire, dans la restauration collective et en milieu universitaire.

Un master en nutrition humaine et techniques nucléaires

L’UIR innove également avec le lancement du master en nutrition humaine et techniques nucléaires, le premier du genre en Afrique. Ce programme unique répond aux besoins spécifiques du continent africain en matière de renforcement des compétences et de l’expertise en nutrition, tout en explorant les applications des techniques nucléaires dans ce domaine. Ce master de deux ans, soutenu par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), ouvre la voie à la formation d’experts en nutrition pour l’Afrique.

Ces programmes promettent de façonner l’avenir de la biotechnologie et de la nutrition en Afrique en formant une nouvelle génération d’experts prêts à relever les défis de la santé et de la nutrition sur le continent.