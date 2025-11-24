Banque Populaire: la caravane immobilière Ayam Immo continue sa tournée et pose ses valises à Agadir

La caravane immobilière Ayam Immo de la Banque Populaire, entourée de personnalités locales, à Agadir, le 21 novembre 2025. (M.Oubarka/Le360)

Le Groupe Banque Populaire poursuit sa tournée nationale Ayam Immo, dédiée à l’immobilier de prestige, avec une nouvelle édition riche en innovations. La caravane a fait halte à Agadir le vendredi 21 novembre 2025, en présence de plusieurs personnalités de la région Souss-Massa.

Selon les organisateurs, cet événement s’adresse aux particuliers comme aux professionnels souhaitant acquérir un bien immobilier. L’édition 2025 de Ayam Immo propose un accompagnement global, depuis la phase de recherche du bien jusqu’à la concrétisation du projet, qu’il s’agisse d’un logement ou d’un espace destiné à une activité professionnelle.

Les visiteurs ont bénéficié d’un circuit de services prêts à l’emploi, avec un accès direct à un écosystème complet de professionnels: promoteurs, agences immobilières, notaires, architectes, enseignes d’ameublement, experts en financement et en assurance. Des avantages exclusifs ont également été proposés, tels que des taux d’intérêt préférentiels, des réductions sur les prix des biens immobiliers, ainsi que des conseils personnalisés.

Cette édition s’est distinguée par l’intégration de l’immobilier professionnel destiné aux entreprises, la création d’un espace dédié aux professions libérales, ainsi que l’organisation d’une conférence thématique animée par des experts du secteur.

Cet événement intervient dans un contexte de transformations profondes du marché immobilier, poussant la Banque Populaire à proposer une vision renouvelée du secteur, fondée sur l’excellence, la durabilité, l’innovation et le respect du patrimoine.

Ayam Immo se veut également une plateforme d’échanges, d’inspiration et de conseil, au service d’une clientèle aux attentes spécifiques, dans un marché en quête de repères solides. À travers cette édition 2025, le Groupe Banque Populaire réaffirme son rôle d’acteur de proximité, engagé dans le changement et la citoyenneté, en offrant à ses clients la meilleure expertise pour réussir leurs projets immobiliers.