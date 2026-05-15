La Banque Privée du Groupe BCP dévoile sa plateforme de marque et accélère son maillage régional

La Banque Privée du Groupe BCP amorce une nouvelle étape de développement avec le dévoilement d’une plateforme de marque repensée et l’accélération de son déploiement régional. Selon le communiqué, cette initiative intervient «dans un contexte de mutation profonde du secteur financier et d’exigence accrue des clients».

L’établissement indique que cette évolution dépasse le seul registre de l’identité visuelle. Le projet s’inscrit dans «une transformation globale intégrant à la fois la refonte de la plateforme de marque et de l’identité visuelle, ainsi que le renforcement de l’expérience client, fondée sur la clarté, la cohérence et la personnalisation».

Portée désormais par la signature «Construisons aujourd’hui la valeur de demain», la Banque Privée du Groupe BCP affirme vouloir renforcer son accompagnement patrimonial dans la durée.

Le communiqué précise que l’institution met en avant sa capacité à «structurer, optimiser et transmettre les patrimoines», avec des solutions adaptées aux profils d’actionnaires, d’entrepreneurs, de dirigeants, de professions libérales ou encore de clients internationaux.

Cette orientation s’accompagne d’un élargissement progressif de son implantation territoriale. La Banque Privée annonce ainsi «l’ouverture progressive de nouveaux centres de Banque Privée à Casablanca et dans les principales régions du Royaume».

Le groupe explique que cette démarche vise à rapprocher l’expertise patrimoniale des clients tout en intégrant les spécificités économiques et patrimoniales locales.

Le dispositif annoncé comprend également «un enrichissement continu de l’offre de produits et services» ainsi qu’«un accompagnement différencié selon les profils de clientèle».

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Idriss Bensmail, directeur général de la Banque de détail du Groupe BCP, inscrit cette transformation dans «le nouveau modèle de distribution pour spécialiser et régionaliser les expertises en fonction des segments de clients».

Le responsable ajoute que le groupe entend renforcer ses équipes d’experts tout en inaugurant «des centres Banque Privée dans l’ensemble des Banques Populaires Régionales», afin d’offrir «un accompagnement de proximité, personnalisé et durable, partout dans le Royaume».

Même lecture du côté de Soraya Mahfoud, directrice de la Banque Privée du Groupe BCP, qui souligne que cette transformation vise à «renforcer notre modèle de Banque Privée à travers une offre enrichie, une expertise renforcée et une relation toujours plus adaptée aux attentes de nos clients».

Le communiqué indique que cette évolution traduit la volonté de la Banque Privée du Groupe BCP «d’inscrire durablement son développement dans une logique de proximité, d’expertise et d’innovation au service de ses clients patrimoniaux».