Port Tanger Med: la Banque mondiale et des banques internationales accompagneront le projet d’extension du terminal camions et passagers

La Société financière internationale (IFC) et l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), deux institutions du groupe de la Banque mondiale, ont annoncé ce lundi 4 novembre la conclusion d’un partenariat avec le port Tanger Med, portant sur le financement du projet d’extension de son terminal camions et passagers.

Le projet devrait permettre de porter le nombre de camions traités dans le port de près de 477.000 unités TIR (en 2023) à plus d’un million d’unités. Le projet devrait également créer des emplois directs, stimuler la croissance économique et renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur des infrastructures au Maroc, est-il noté.

Un prêt accordé par IFC, d’un montant de 197 millions d’euros, dont 47 millions fournis dans le cadre de son Programme de portefeuille de prêts conjoints, sera le premier financement assorti à des indicateurs de durabilité au Maroc et parmi les premiers concernant le secteur portuaire dans les marchés émergents à l’échelle mondiale, a indiqué l’institution financière dans un communiqué. Les principaux indicateurs de performance associés à ce prêt portent sur la diversité hommes-femmes et l’utilisation des énergies renouvelables.

Un pool de banques internationales, mené par JP Morgan, soutient également le projet avec un prêt commercial de 203 millions d’euros, ajoute la même source. Une garantie de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) contre le non-respect des obligations financières couvrira ces prêteurs pendant une période de 15 ans.

«Ce projet permettra au complexe portuaire d’accroître considérablement sa capacité de manutention de camions, de soutenir la croissance des exportations dans les secteurs agroalimentaire et industriel, et de renforcer les liens commerciaux entre le Maroc et l’Europe», souligne Loubna Ghaleb, membre du directoire et directrice de la stratégie au groupe Tanger Med.

«Il s’agit de notre deuxième projet de garantie de non-respect d’obligations financières mené au Maroc et il contribuera à améliorer l’infrastructure portuaire. La MIGA espère déployer ce type de produit pour d’autres entreprises publiques du pays afin de les aider à renforcer leur productivité», déclare Hiroshi Matano, vice-président exécutif de la MIGA.

Le Maroc, hub maritime et logistique mondial

«Ce projet renforcera la position du Maroc en tant que hub maritime et logistique mondial en pleine expansion, idéalement placé pour relier les principaux marchés d’Europe, d’Afrique et des Amériques», explique David Tinel, représentant régional d’IFC pour le Maghreb. «Nous nous attendons à ce qu’il suscite d’autres investissements dans le secteur marocain des infrastructures pour capitaliser sur les formidables opportunités qui se présentent, alors que le pays se prépare à coorganiser la Coupe d’Afrique des nations 2025 et à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA en 2030», poursuit-il.

Premier port à conteneurs d’Afrique et de Méditerranée, Tanger Med entend favoriser la diversité de genre via des programmes destinés à promouvoir l’accès des femmes à des postes de direction, avec l’objectif d’augmenter le nombre de femmes cadres. Dans le cadre de son plan de décarbonation, le complexe industrialo-portuaire s’est fixé pour objectif d’augmenter la part de l’électricité propre, issue des énergies solaire et éolienne.

Le projet prévoit également différentes mesures pour atténuer les risques climatiques, dont le rehaussement des brise-lames et des quais pour contrer l’élévation du niveau de la mer, et l’allongement des quais pour accueillir des navires plus grands et moins polluants.