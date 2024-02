Nette hausse des importations marocaines de bananes espagnoles en 2023

Après une sérieuse baisse en 2022, les importations marocaines de bananes ont rebondi en 2023, rapporte le site spécialisé EastFruit. À fin août 2023, le Maroc avait déjà importé plus de bananes que durant toute l’année 2022, où le commerce mondial de ce produit a été affecté par des catastrophes naturelles, des conditions météorologiques défavorables et les effets de la guerre en Ukraine, indique le site.

«Le Maroc n’est ni un producteur ni un exportateur majeur de bananes, même si les produits cultivés localement dominent toujours le marché marocain. Le pays produit jusqu’à 350.000 tonnes de bananes par an et importe également entre 22.000 et 28.000 tonnes de ces fruits des pays d’Amérique latine et des îles de l’océan Atlantique appartenant à l’Espagne et au Portugal», commente Yevhen Kuzin, analyste du marché des fruits et légumes chez EastFruit.

Au terme des dix premiers mois de 2023, le Maroc avait importé 23.000 tonnes de bananes, en augmentation de 33% par rapport à l’ensemble de l’année 2022. Ce volume dépasse également les chiffres enregistrés en 2019 et en 2020, et devait conduire à un nouveau record en année pleine.

EastFruit note que la baisse des importations de bananes au Maroc en 2022 est due principalement à une forte baisse des achats en provenance de l’Équateur, qui ont chuté de plus de 40%, à 8.800 tonnes. Cependant, un an plus tard, les exportations de bananes équatoriennes vers le Maroc ne se sont que partiellement redressées, alors que celles en provenance de pays européens ont atteint un niveau record.

«Les importateurs marocains ont compensé la pénurie de bananes d’Amérique latine en s’approvisionnant au Portugal et en Espagne (…). Entre janvier et octobre 2023, le Maroc a importé des volumes record de 5.200 tonnes de bananes d’Espagne et de 1.600 tonnes du Portugal», poursuit Yevhen Kuzin.

L’Espagne, le Portugal et la France sont les trois plus grands pays producteurs de bananes d’Europe… bien que ces fruits soient cultivés hors du continent européen. Les bananes espagnoles, portugaises et françaises proviennent respectivement des îles Canaries, de l’île de Madère et des départements d’outre-mer des Caraïbes.