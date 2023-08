Inflation: en infographies, comment le panier des ménages a évolué ces dernières années au Maroc

Après avoir atteint un niveau record de 10,1% en février 2022, l’inflation a sensiblement reculé durant cette année pour se situer à 4,9% en juillet dernier, selon les dernières données communiquées par le Haut-commissariat au plan (HCP).

Ce recul signifie certes une hausse moins rapide des prix des produits de grande consommation, mais une hausse continue tout de même. En effet, si les prix n’augmentent plus aussi rapidement, voire baissent légèrement sur certains produits, ils restent toutefois beaucoup plus élevés qu’il y a deux ans.

Pour comprendre cette tendance et son impact sur le portefeuille des ménages, Le360 a établi un comparatif des prix des principaux produits de consommation des Marocains, en se basant sur les tarifs affichés durant ce mois d’ août dans les grands marchés de Casablanca, et sur ceux pratiqués ces deux dernières années.

Évolution du prix des produits de grande consommation entre 2021 et 2023. (Walid Belfkih /Le360)

Si certains produits ont vu leur prix stagner, notamment les produits subventionnés comme la farine et le sucre, on remarque que les produits agricoles n’ont cessé d’évoluer à la hausse, notamment la viande rouge, le poulet, le lait et ses dérivés et une majorité de fruits et légumes.

Résultat: un panier moyen qui coûtait entre 426 et 510 dirhams en 2021, puis entre 583 et 659 dirhams en 2022, voit sa facture évoluer encore à la hausse en 2023, pour se placer entre 583 et 782 dirhams.

Évolution du prix d’un panier moyen au Maroc entre 2021 et 2023 (Walid Belfkih /Le360)

Le calcul effectué a porté sur un panier comportant: 5 kg de farine, 2 kg de sucre, 5 litres d’huile de table, 1 litre d’huile d’olive, 250 g de thé et de café moulu, 6 litres de lait, 6 yaourts, 250 g de beurre, 30 œufs, 1 kg de viande, 2 kg de poulet, 1 kg de sardine, 1 kg de pâtes, 1 kg de lentilles, 1 kg de haricots secs, 2 kg de pommes de terre et 2 kg d’oignons, 1 kg de pommes et 1 kg de bananes.