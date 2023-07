HCP: recul de l’inflation à 5,5% à fin juin 2023

Après avoir atteint 7,1% en mai dernier, l’inflation a sensiblement reculé durant le mois de juin pour s’établir à un taux de 5,5% en glissement annuel, indique le Haut-commissariat au plan (HCP) dans sa dernière note d’information.

Cette inflation a été alimentée par la hausse de l’indice des produits alimentaires de 12,7% et de celui des produits non alimentaires de 0,6%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 5,6% pour la catégorie «Transport» à une hausse de 6,0% pour celle des «Restaurants et hôtels».

Comparé au mois de mai 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) a connu une baisse de 0,9%, résultat de la baisse de 2,4% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Selon le HCP, les baisses des prix des produits alimentaires observées entre mai et juin 2023 concernent principalement les «Poissons et fruits de mer» (-6,4%), les «Légumes» (-5,5%), les «Viandes» (-4,3%), les «Fruits» (-3,5%), le «Lait, fromage et œufs» (-1%), les «Huiles et graisses» (-0,4%) et le «Pain et céréales» (-0,2%).

En revanche, les prix ont augmenté de 1,3% pour les «Eaux minérales, boissons et jus de fruits et de légumes». Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des «Carburants» avec 0,2%.

Par répartition géographique, les baisses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Béni-Mellal (-2,2%), Safi (-2,1%), Settat (-1,9%), Kénitra et Dakhla (-1,8%), Meknès et Al-hoceima (-1,5%), Oujda (-1,4%), Fès (-1,2%), Tétouan et Errachidia (-1,1%), Marrakech, Tanger et Laâyoune (-0,8%) et Casablanca (-0,7%).