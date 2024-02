Marché de gros de Casablanca: en infographies, voici l’évolution des prix au cours des deux dernières semaines

Au cours des deux dernières semaines, une tendance générale à la stabilité a été observée au niveau des prix des légumes et fruits vendus au marché de gros de Casablanca, avec quelques ajustements mineurs à la baisse.

Plus précisément, les tomates ont vu leur coût se contracter légèrement, la fourchette tarifaire s’établissant entre 1,3 et 2,8 dirhams le kilogramme du 25 au 31 janvier, contre 1,5 à 3,5 dirhams au cours de la semaine précédente (18-24 janvier). Parallèlement, les courges ont conservé leur prix à un niveau stable entre 2,5 et 6 dirhams le kilogramme sur les deux semaines, selon les données fournies par Casa Prestations.

Lire aussi : Des fruits et légumes à profusion dans les marchés: une baisse des prix de courte durée

En ce qui concerne les carottes, une baisse du prix minimum a été enregistrée, de 1,5 à 1,3 dirham le kilogramme. Idem pour le prix maximum qui est passé de 3,5 à 2,5 dirhams. Les oignons ont, quant à eux, conservé un prix stable entre 4 et 6 dirhams le kilogramme pour les deux dernières semaines. S’agissant des pommes de terre, si le prix maximum a légèrement fléchi à 3,7 dirhams au kilogramme, contre 4 dirhams auparavant, le prix minimum est resté inchangé à 2,5 dirhams.

Les choux-fleurs affichent une baisse de leur prix maximum de 2,8 à 2,3 dirhams le kilogramme, alors que le minimum est passé de 1,2 à 1 dirham. Le prix des choux blancs est lui resté invariable, se négociant toujours entre 1,5 et 2,5 dirhams le kilogramme.

Une toute légère hausse a été observée pour les courgettes, avec un prix minimum passant de 1,2 à 1,3 dirham le kilogramme et un prix maximum passant de 2 à 2,3 dirhams le kilogramme. Idem pour les concombres, dont le prix maximum est passé de 6 à 6,5 dirhams, mais sans changement au niveau du prix minimum, qui se chiffre à 4 dirhams. Les aubergines ont connu une baisse du prix maximum de 3 à 2,8 dirhams par kilogramme, le prix minimum restant à 1,5 dirham.

Évolution des prix des légumes entre le 18 et le 31 janvier. (Walid Belfkih)

Les avocats ont maintenu leur fourchette de prix entre 13 et 22 dirhams le kilogramme, de même que les bananes importées, dont le kilo se vend toujours entre 10 et 15 dirhams. Les bananes locales ont suivi cette tendance, conservant leur fourchette de prix entre 4,5 et 7,5 dirhams. Quant aux oranges, leur prix maximum est resté inchangé à 6 dirhams, tandis que le minimum est passé de 3,5 à 4 dirhams le kilogramme. Les fraises n’ont subi aucune modification de prix, se maintenant entre 10 et 15 dirhams.

Au niveau des pommes, les locales ont gardé leur prix inchangé entre 6 et 9 dirhams, tandis que celles importées ont vu leur prix maximum faiblement augmenter de 20 à 21 dirhams et leur prix minimum de 11 à 12 dirhams le kilogramme.

Concernant les viandes rouges, le prix minimum de la viande bovine est passé de 72 à 71 dirhams le kilogramme et le maximum de 74 à 75 dirhams. La viande ovine a, elle, vu son prix minimum diminuer de 95 à 90 dirhams le kilogramme et son prix maximum de 96 à 93 dirhams.

Évolution des prix des fruits et des viandes du 18 au 31 janvier. (Walid Belfkih)