Economie

Marrakech: la SRM réhabilite 2,47 km de collecteurs d’assainissement grâce au chemisage

À Marrakech, des collecteurs d’assainissement sont réhabilités de l’intérieur afin de renforcer leur étanchéité et leur durée de vie. (K.Essalak/Le360)

Par Khalil Essalak
Le 08/10/2026 à 12h43

VidéoÀ Marrakech, plusieurs collecteurs d’assainissement vieillissants font l’objet d’une opération de réhabilitation menée par la SRM-MS. Au total, 2.470 mètres de canalisations sont concernés dans la Médina et à Mhamid, avec le recours au chemisage intérieur pour restaurer leur étanchéité et prolonger leur durée de vie.

À Marrakech, la Société régionale multiservices Marrakech-Safi (SRM-MS) engage une nouvelle opération de réhabilitation de plusieurs collecteurs d’assainissement. Au total, 2.470 mètres linéaires de canalisations sont concernés, dans la Médina et à Mhamid, avec le recours à une technique permettant d’intervenir sur les ouvrages sans ouvrir entièrement les chaussées.

Dans la Médina, les travaux portent sur 470 mètres de collecteurs situés dans les secteurs de Sidi Soussan et Aouda Saadia. À Mhamid, le chantier concerne le collecteur principal M sur un linéaire de 2.000 mètres.

«Nous avons réalisé des travaux de réhabilitation du collecteur principal M au niveau du quartier Mhamid, sur une longueur de 2.000 mètres linéaires», indique Mohamed Massalek, responsable du suivi des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement à la SRM Marrakech-Safi.

Pour remettre ces ouvrages en état, l’opérateur régional a choisi le chemisage intérieur, une technique qui permet de réhabiliter une canalisation existante depuis l’intérieur. Une nouvelle gaine est ainsi installée dans le collecteur afin de renforcer sa paroi et de restaurer son étanchéité, sans procéder au remplacement complet de la conduite.

«Cette technique consiste à installer une nouvelle gaine intérieure souple sans avoir recours à l’excavation», explique Mohamed Massalek.

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L’intervention permet notamment de traiter les fissures et les défauts d’étanchéité qui peuvent affecter les anciennes canalisations. Elle doit également limiter les infiltrations et les fuites d’eaux usées, tout en renforçant la résistance des collecteurs face à la corrosion et à l’abrasion.

«Cette technique permet de traiter les fissures et de limiter les infiltrations d’eau, tout en protégeant le réseau contre la corrosion et l’abrasion et en prolongeant sa durée de vie», précise le responsable.

Au-delà de la remise en état des conduites, le procédé doit également améliorer l’écoulement des eaux usées et prolonger la durée d’exploitation des ouvrages. Le choix de cette méthode présente par ailleurs l’avantage de limiter les travaux de terrassement, particulièrement contraignants dans les zones urbaines.

Lire aussi : Réseau d’assainissement: la SRM Marrakech-Safi lance des travaux de 36 MDH dans le quartier Al Takaddoum à Benguerir

La SRM-MS met ainsi en avant une intervention qui permet de réhabiliter les réseaux tout en réduisant les nuisances liées aux chantiers.

Le projet mobilise une enveloppe de 28.469.400 dirhams TTC. Les travaux ont été confiés au groupement ALEPH WORKS – AZS ENGINEERING AFRICA. Leur durée est fixée à 12 mois à compter de février 2026.

À travers cette opération, la SRM-MS entend ainsi renforcer la fiabilité du réseau d’assainissement de Marrakech, en intervenant sur des collecteurs existants tout en limitant les travaux lourds en surface.

Par Khalil Essalak
Le 08/10/2026 à 12h43
#Maroc#Marrakech#SRM-MS#Marrakech-Safi#assainissement

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