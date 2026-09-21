Eau potable en milieu rural: la SRM Casablanca-Settat accélère le déploiement des projets

La SRM Casablanca-Settat assure directement la prise en charge et le pilotage de projets représentant près de 44 millions de DH TTC dans les provinces de Sidi Bennour et d’El Jadida.

La Société régionale multiservices Casablanca-Settat participe à la mise en œuvre d’un vaste programme destiné à renforcer et à généraliser l’accès à l’eau potable dans les centres et douars de la région, avec une attention particulière portée aux zones rurales. Ce programme est mené en partenariat avec la Région de Casablanca-Settat.

Il s’inscrit dans le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, appelé PNAEPI. Son enveloppe globale est estimée à 350,8 millions de DH et couvre les études, l’assistance technique et l’acquisition de l’assiette foncière. Le ministère de l’Intérieur en finance 245,6 millions de DH et la Direction générale des collectivités territoriales 105,2 millions de DH.

Les opérations concernent plusieurs provinces de la région, dont Settat, Berrechid, Benslimane, El Jadida et Sidi Bennour. Elles portent sur l’alimentation en eau potable de 25 centres pour 150 millions de DH, l’amélioration de la desserte des populations rurales dans 341 douars pour 150,8 millions de DH et l’aménagement de points d’eau dans 80 douars pour 50 millions de DH.

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Ce programme répond à un double enjeu: réduire les disparités territoriales dans l’accès à l’eau potable et rapprocher ce service de base des populations rurales. Selon la nature des projets, les interventions comprennent la réalisation et le renforcement des infrastructures nécessaires à l’alimentation en eau potable des centres et douars concernés.

La SRM Casablanca-Settat assure directement la prise en charge et le pilotage de projets représentant près de 44 millions de DH TTC dans les provinces de Sidi Bennour et d’El Jadida.

À Sidi Bennour, les projets concernent six centres: Sebt Lamaarif, Ouled Amrane, M’Tal, Metrane, Ouled Si Bouhya et Bni Hilal. Le montant global s’élève à 35 millions de DH TTC. Les travaux comprennent notamment la réalisation et le renforcement des réseaux d’eau potable, la construction de réservoirs surélevés et d’équipements associés, l’installation de stations de surpression et la réalisation de branchements individuels. Ils affichent aujourd’hui un taux d’avancement global de l’ordre de 90%.

À El Jadida, le projet porte sur l’équipement en eau potable du centre de Sidi Hssein Ben Abderrahmane et de six douars relevant de la commune d’Ouled Hcine, pour un montant d’environ 8,6 millions de DH TTC. Il comprend notamment 19 km de conduites, neuf bornes-fontaines, un réservoir surélevé de 150 m³ et le renforcement de la station de pompage. Il bénéficie à environ 1.200 foyers, soit près de 6.000 habitants. Les travaux sont aujourd’hui achevés.

À travers ces opérations, la SRM Casablanca-Settat assure un rôle opérationnel complet sur les projets qui lui sont confiés: réalisation ou actualisation des études techniques, préparation et lancement des appels d’offres, contractualisation des marchés, suivi et contrôle des travaux, réception des ouvrages, ainsi que suivi administratif et financier.