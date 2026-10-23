Maroc Telecom: le chiffre d’affaires en hausse de 5,1% à fin septembre, à 28,7 milliards de dirhams

Maroc Telecom confirme la solidité de sa dynamique commerciale et la résilience de ses performances opérationnelles, avec la croissance des activités au Maroc et l’accélération des filiales Moov Africa, notamment grâce au développement des usages Data.

C’est ce qu’indique le groupe dans le communiqué des résultats au terme des neuf mois de 2026, évoquant un environnement en constante évolution, où les coûts opérationnels sont fortement impactés, en particulier sur l’énergie. Selon lui, la discipline opérationnelle et la maîtrise des coûts ont permis de préserver un niveau élevé de rentabilité et de soutenir la performance du Groupe.

Ainsi, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 28,68 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 5,1% par rapport à la même période de 2025. Les activités au Maroc progressent de 2,7%, tandis que les filiales affichent une croissance de 6,9%, selon un communiqué du groupe.

Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 9,67 MMDH, en hausse de 4,7%. Le groupe attribue cette évolution à la croissance des usages et des parcs Data au Maroc, ainsi qu’à la contribution positive des filiales Moov Africa.

L’EBITDA du groupe atteint 14,37 MMDH, en progression de 4,9%. La marge d’EBITDA se maintient à 50,1%, contre 50,2% à fin septembre 2025. Au troisième trimestre, l’EBITDA ressort à 4,83 MMDH, avec une marge de 50%.

Le parc du groupe progresse de 2,4% sur un an et atteint près de 78 millions de clients à fin septembre 2026. Il est tiré par la hausse du parc des filiales, qui augmente de 4,5%.

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Le résultat opérationnel (EBITA) consolidé s’établit, quant à lui, à 8,62 MMDH, en recul de 18,9%. La marge d’EBITA revient à 30,1%, contre 39% à fin septembre 2025. Ce repli s’explique par les produits exceptionnels enregistrés en 2025 dans le cadre de l’accord conclu avec Wana Corporate.

Hors cet élément non récurrent, l’EBITA affiche une progression de 6,1%, un niveau que le groupe interprète comme le signe de bonnes performances opérationnelles. Au troisième trimestre, l’EBITA ressort à 2,93 MMDH, en hausse de 4,7%, avec une marge stable à 30,4%.

Le Résultat net part du groupe (RNPG) atteint 3,86 MMDH, en baisse de 30,1%. Sa marge s’établit à 13,5%, contre 20,2% un an plus tôt. Hors effet des recettes exceptionnelles liées à l’accord avec Wana Corporate, les performances nettes enregistrent une croissance de 4,3%. Sur le troisième trimestre, le RNPG s’élève à 1,37 MMDH, en baisse de 1,9%.

Les CAPEX totalisent, quant à eux, 5,85 MMDH, en recul de 16,5%. Les investissements hors fréquences et licences représentent 20,1% du chiffre d’affaires à fin septembre 2026, contre 22,9% un an plus tôt, un niveau que le groupe dit en ligne avec les perspectives annuelles. Les dépenses au titre des fréquences et licences s’établissent à 73 millions de dirhams, contre 772 millions à fin septembre 2025. Le groupe affirme maintenir une politique d’investissement adaptée à ses ambitions de développement, notamment dans les infrastructures très haut débit mobile et fixe, afin d’accompagner la croissance des usages Data et le développement de nouveaux relais de croissance.

Au Maroc, la Data soutient l’activité

Pour les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO), ils s’établissent à 7,14 MMDH, en amélioration de 9,1% sous l’effet de la hausse de l’EBITDA. Sur le trimestre, ils atteignent 2,53 MMDH, en hausse de 19,8%. La dette nette consolidée ressort à 21,01 MMDH, contre 17,98 MMDH à fin septembre 2025, soit 1 fois l’EBITDA annualisé, contre 0,9 fois un an plus tôt. Ce niveau est qualifié de maîtrisé par le groupe, qui a distribué en septembre un dividende de 3,5 milliards de dirhams à l’ensemble de ses actionnaires.

Les activités mobile et fixe ont généré au Maroc un chiffre d’affaires de 14,33 MMDH sur les neuf premiers mois, en progression de 2,7%, sous l’effet de l’essor de la Data. Au troisième trimestre, il s’établit à 4,92 MMDH, en hausse de 3,7%.

L’EBITDA atteint 7,97 MMDH, en hausse de 3,6%. La marge d’EBITDA s’établit à 55,6%, en progression de 0,5 point en un an. Sur le trimestre, la marge ressort à 56,9% (+1,4 point), pour un EBITDA de 2,8 MMDH, en croissance de 6,3%.

L’EBITA s’élève à 5,49 MMDH, en baisse de 27,5%, avec une marge de 38,3% contre 54,4% à fin septembre 2025. Là encore, la comparaison est faussée par les produits relatifs au litige Wana comptabilisés en 2025. Hors cet élément non récurrent, l’EBITA augmente de 8,1%.

Le CFFO au Maroc atteint 4,28 MMDH, en baisse de 8,5%, malgré l’amélioration de la contribution du BFR et la baisse des CAPEX. Ces derniers s’élèvent à 2,86 MMDH (-15,2%), soit 20% du chiffre d’affaires hors fréquences et licences. La dette nette du segment ressort à 8,44 MMDH, soit 0,7 fois l’EBITDA, contre 0,6 fois un an plus tôt.

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Côté indicateurs opérationnels, le parc mobile s’établit à 18.948.000 de clients, en recul de 2,9%. Le parc Internet mobile 3G/4G+/5G progresse en revanche de 5,7%, à 12.175.000. Dans le fixe, les lignes s’élèvent à 1.620.000 (-0,4%) et les accès haut débit à 1.407.000 (-1,1%).

Les filiales Moov Africa ont réalisé un chiffre d’affaires de 15,17 MMDH à fin septembre dernier, en hausse de 6,9%. La data mobile, l’internet fixe et les services de mobile money demeurent les principaux leviers de croissance, avec des hausses respectives de 10,4%, 16,8% et 18,8%.

L’EBITDA des filiales s’élève à 6,4 MMDH, en hausse de 6,6%, avec une marge globalement stable à 42,2%. L’EBITA atteint 3,13 MMDH, en hausse de 2,7%, une progression portée par l’EBITDA et partiellement atténuée par la hausse des charges d’amortissements.

Le CFFO des activités à l’international ressort à 2,86 MMDH, en hausse de 52,9%. Les CAPEX reculent de 17,7%, à 2,99 MMDH, soit 19,2% du chiffre d’affaires hors fréquences et licences. La dette nette des filiales s’établit à 13,06 MMDH, soit 1,5 fois l’EBITDA, contre 1,4 fois un an plus tôt.

Le parc mobile des filiales atteint 55.107.000 clients, contre 52.829.000 un an plus tôt. Dans le haut débit fixe, le parc des filiales passe de 295.000 à 392.000 d’accès.

Maroc Telecom indique que les neuf premiers mois de 2026 s’inscrivent dans la continuité de sa feuille de route stratégique. Celle-ci passe par la poursuite du déploiement des infrastructures mutualisées issues des partenariats au Maroc, et par le développement des activités des filiales, notamment dans le très haut débit et le mobile money.