Cybersécurité en Afrique: Maroc Telecom mise sur des offres adaptées au marché

Maroc Telecom se positionne comme un agrégateur de confiance en cybersécurité, indique Aziz Safwan, director of new services and projects - international development. (K.Essalak/Le360)

La cybersécurité constitue un marché porteur pour les opérateurs télécoms, à la fois en matière de création de valeur et d’accompagnement de la transformation numérique. Mais son développement en Afrique suppose de tenir compte des réalités économiques des entreprises, notamment petites et moyennes (PME), qui ne disposent pas toujours des ressources nécessaires pour se protéger contre les menaces informatiques.

C’est l’un des principaux enseignements du panel consacré au «Marché de la cybersécurité – moteur de croissance et d’innovation», organisé lors de la troisième et dernière journée de l’Africa Cybersecurity Forum 2026, à Rabat.

Prenant part à ce panel, Aziz Safwan, directeur des nouveaux services et projets et du développement international chez Maroc Telecom, a insisté sur la nécessité pour les opérateurs d’adapter leurs modèles économiques aux caractéristiques du tissu entrepreneurial africain.

«Il faut tenir compte des spécificités du marché africain. Il est notamment à noter que 90% du tissu économique en Afrique est constitué de petites et moyennes entreprises (PME)», a-t-il indiqué.

Contrairement aux grandes entreprises, qui peuvent mobiliser des budgets importants pour acquérir des solutions sophistiquées et recruter des compétences spécialisées, les PME disposent de moyens plus limités, a-t-il expliqué. Cette contrainte réduit leur capacité à accéder aux outils et à l’expertise nécessaires pour sécuriser leurs systèmes d’information.

Pour Aziz Safwan, les opérateurs doivent donc innover dans leurs modèles afin de proposer des services accessibles et adaptés aux besoins de ces entreprises. «Il faut segmenter par taille d’entreprise, par secteur d’activité», a-t-il souligné, plaidant pour une approche qui tienne compte des besoins spécifiques de chaque catégorie de clients.

Dans cette perspective, les opérateurs télécoms ont vocation à dépasser leur rôle traditionnel de fournisseurs de connectivité. «Je pense que les opérateurs devraient se positionner comme des agrégateurs de confiance», a-t-il affirmé, mettant en avant la nécessité de construire des offres capables de répondre aux attentes des entreprises africaines.

Maroc Telecom, agrégateur de confiance

Interrogé par Le360 en marge de l’événement, Aziz Safwan a précisé la place qu’occupe la cybersécurité dans la stratégie de développement de Maroc Telecom sur le continent.

«La cybersécurité est l’un des piliers de la stratégie de Maroc Telecom en Afrique. À travers nos stratégies, nous voulons nous positionner comme un agrégateur de confiance, offrir des produits et des services adaptés au marché dans nos filiales en Afrique», a-t-il déclaré.

Pour concrétiser cette orientation, le groupe s’appuie notamment sur des solutions de Managed Security Services (MSSP), qui permettent aux entreprises de confier tout ou partie de la gestion de leur sécurité informatique à des prestataires spécialisés.

Parmi les services cités figurent les solutions de centre opérationnel de sécurité (SOC) managé, destinées à assurer la surveillance et la gestion de la sécurité des systèmes d’information, ainsi que les dispositifs anti-DDoS, conçus pour protéger les infrastructures contre les attaques par déni de service distribué.

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L’objectif est de permettre aux entreprises clientes de sécuriser leurs activités, leurs transactions et leurs données, tout en bénéficiant d’une expertise spécialisée sans devoir nécessairement développer toutes ces compétences en interne. «Il s’agit d’une panoplie de solutions qui permettent à nos clients de s’assurer de la pérennité de leurs activités, de leurs transactions et de leurs données», a précisé Aziz Safwan.

En se positionnant comme un interlocuteur de confiance et en développant des services adaptés aux marchés où il opère, Maroc Telecom entend ainsi associer la cybersécurité à la création de valeur pour ses clients et à l’accompagnement de la transformation numérique en Afrique.

Organisé du 12 au 14 octobre à Rabat, l’Africa Cybersecurity Forum 2026 a réuni des acteurs publics et privés de la cybersécurité en Afrique autour des enjeux de protection des systèmes d’information, de gouvernance numérique et de résilience face aux menaces informatiques.

Le panel consacré au marché de la cybersécurité a notamment mis en lumière les nouveaux modèles économiques, la dynamique de l’écosystème des start-up et les opportunités d’investissement dans le secteur. Les échanges ont souligné le potentiel de ce marché pour soutenir l’innovation et accompagner les entreprises dans leur transformation numérique.