African Cybersecurity Forum 2026: Maroc Telecom met l’accent sur la gouvernance et la sécurité du cloud

Lors de l’African Cybersecurity Forum 2026, Maroc Telecom souligne les exigences de sécurité du cloud, dont la gouvernance commune, le contrôle des accès et la supervision des prestataires. (S.Bouchrit/Le360).

Lors du premier jour de l’Africa Cybersecurity Forum, organisé à Rabat, Mehdi Benamar, chief information security officer-cybersecurity du groupe Maroc Telecom, a exposé la vision de l’opérateur sur la sécurisation des migrations vers le cloud.

Prévu du 12 au 14 octobre à Rabat, l’événement réunit les acteurs publics et privés de la cybersécurité en Afrique. Ses travaux portent sur la protection des systèmes d’information, la gouvernance numérique et la résilience face aux menaces informatiques.

Mehdi Benamar a développé cette vision lors d’un panel qui a porté sur le thème: «Digitalisation portée par le cloud: quelles garanties pour une transformation fiable et sécurisée?». L’intervenant a défendu une approche fondée sur une gouvernance commune à l’échelle du groupe.

Il a d’abord cité une baseline de sécurité cloud unique, appliquée à toutes les filiales de Maroc Telecom et à tous les environnements. Ce socle commun vise à garantir le même niveau d’exigence sur l’ensemble du périmètre du groupe.

Cette gouvernance suppose aussi une classification des workloads avant toute migration. Les charges de travail sont ainsi qualifiées en amont, avant leur bascule vers le cloud.

Selon le responsable, certains contrôles de sécurité doivent être gérés en interne. Il a cité la gestion des accès, les clés de chiffrement et la supervision.

Pour les activités externalisées, il a souligné la nécessité de conserver une visibilité continue sur ce qui est réalisé. L’externalisation n’exonère donc pas l’entreprise d’un suivi permanent des opérations confiées à un tiers.

Lire aussi : African Cybersecurity Forum 2026: Maroc Telecom met en avant son offre de confiance numérique

Mehdi Benamar a également insisté sur le pilotage par les indicateurs. Plusieurs KPIs doivent, selon lui, être partagés avec le top management afin d’éclairer les décisions au plus haut niveau.

Il a mentionné le taux de workloads critiques conformes et supervisés, ainsi que les délais de détection et de remédiation. Ces deux familles d’indicateurs mesurent à la fois la couverture des actifs sensibles et la réactivité face aux incidents.

Figurent aussi dans cette liste la maîtrise des fournisseurs critiques et les résultats des tests de résilience. L’intervenant a précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

Maroc Telecom présente son offre «Sovereign Cloud»

Par ailleurs, Maroc Telecom a présenté lors du forum sa solution «Sovereign Cloud», destinée aux entreprises et aux institutions souhaitant héberger leurs ressources cloud au Maroc.

L’offre s’appuie sur un centre de données certifié Tier III et vise à fournir un environnement sécurisé pour l’hébergement des applications critiques. Elle s’inscrit dans les enjeux de maîtrise de l’hébergement des ressources numériques et de protection des systèmes d’information.

La présentation de cette solution intervient alors que les questions de gouvernance, de contrôle et de résilience occupent une place centrale dans les stratégies de transformation numérique. Pour les organisations qui migrent vers le cloud, la sécurisation des infrastructures doit ainsi s’accompagner de règles de gouvernance claires, d’une supervision continue et d’indicateurs permettant de suivre les risques.