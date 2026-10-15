Africa Cybersecurity Forum 2026: Maroc Telecom met l’accent sur la sécurisation des réseaux et des communications

Lors de l’Africa Cybersecurity Forum 2026 à Rabat, Maroc Telecom a animé deux sessions techniques consacrées à la cybersécurité de ses filiales télécoms africaines et à la sécurisation des réseaux du secteur de la défense face aux menaces émergentes. (K.Essalak/Le360)

Lors de la troisième et dernière journée de l’Africa Cybersecurity Forum 2026, organisé du 12 au 14 octobre à Rabat, Maroc Telecom a animé deux sessions techniques consacrées à la cybersécurité des filiales télécoms africaines et à la sécurisation des réseaux du secteur de la défense face aux menaces émergentes.

Le premier atelier, intitulé «From Authentication to Authorization: Building Secure Access Pipeline», a été animé par des experts en cybersécurité de Moov Africa et de Casanet, filiales du groupe Maroc Telecom. Les échanges ont porté sur la protection des infrastructures télécoms du groupe sur le continent, avec un retour d’expérience sur le déploiement de la solution Moov Cyberdéfense au sein de Moov Africa.

Cette session a permis de présenter les premiers enseignements opérationnels tirés de cette mise en œuvre, ainsi que les perspectives de renforcement de la sécurité des filiales africaines face à l’évolution des menaces et des risques numériques.

Les discussions ont également mis en avant le rôle d’un opérateur souverain dans le développement d’une posture de cybersécurité proactive, fondée sur l’anticipation et la prévention des menaces émergentes.

En parallèle, les experts de Maroc Telecom ont animé un workshop consacré à la sécurité avancée des identités et des réseaux dans le secteur de la défense, sous le thème «Advanced Identity and Network Security for the Defense Sector».

Cette session a notamment abordé les enjeux liés à l’informatique quantique et ses implications pour la sécurité des communications. Les intervenants ont expliqué pourquoi les capacités des futurs ordinateurs quantiques pourraient fragiliser les mécanismes de chiffrement à clé publique actuellement utilisés, posant ainsi la question de la transition vers des technologies résistantes à ces nouvelles capacités de calcul.

L’atelier a également mis l’accent sur le rôle des stratégies nationales et de la gouvernance dans cette transition. Les cadres politiques, la coopération internationale et la normalisation ont été présentés comme des leviers pour organiser l’adoption de solutions de protection adaptées aux risques futurs.

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Les experts de l’opérateur ont ensuite présenté les solutions Nokia Quantum Safe Networks (QSN), qui combinent la cryptographie post-quantique (PQC) et la distribution quantique de clés (QKD) pour sécuriser les communications. Le service Nokia Quantum Safety Assessment a également été abordé. Il permet d’évaluer la posture cryptographique d’une organisation et d’établir une feuille de route pour sa mise à niveau.

Des démonstrations pratiques de ces deux solutions ont complété les échanges, illustrant les approches proposées pour préparer les infrastructures sensibles aux évolutions de la menace quantique.

Tenu à Rabat du 12 au 14 octobre, l’Africa Cybersecurity Forum 2026 a réuni des acteurs publics et privés de la cybersécurité en Afrique. Les travaux de cette édition ont porté sur la protection des systèmes d’information, la gouvernance numérique et le renforcement de la résilience face aux menaces informatiques.