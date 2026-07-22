Maroc Telecom: le chiffre d’affaires progresse de 5,4% au premier semestre 2026

Maroc Telecom entame le second semestre sur une trajectoire de croissance conforme à ses objectifs. Dans son communiqué relatif aux résultats consolidés du premier semestre 2026, le groupe annonce un chiffre d’affaires consolidé de 19 milliards de dirhams, en progression de 5,4% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution repose sur la hausse de 7,5% des revenus des filiales Moov Africa, combinée à une croissance de 2,2% des activités au Maroc.

Le communiqué souligne que cette progression est alimentée par «la progression soutenue des revenus Data Mobile, du FTTH et des offres de gros au Maroc, ainsi que par la bonne dynamique des filiales», confirmant le rôle moteur des usages numériques dans la croissance du groupe.

Le marché marocain demeure un pilier de cette performance. Selon Maroc Telecom, les revenus domestiques atteignent 9,405 milliards de dirhams, en hausse de 2,2% au premier semestre. Cette progression provient simultanément des activités Mobile +1,4% et Fixe +4,5%.

Le communiqué met particulièrement en avant l’accélération des services de données. Les revenus de la Data Mobile progressent de 20,2%, tandis que ceux de la Data Fixe augmentent de 12,3%, une évolution «tirée essentiellement par l’expansion du parc FTTH à +30%».

Les indicateurs opérationnels traduisent également cette évolution des usages. Le parc Internet Mobile 3G/4G+/5G progresse de 5,2%, alors que le nombre de lignes fixes augmente de près de 1%.

Les filiales Moov Africa confirment leur contribution

Le développement international continue d’alimenter la croissance consolidée du groupe. Les activités des filiales Moov Africa génèrent un chiffre d’affaires de 10,147 milliards de dirhams, en hausse de 7,5%.

Maroc Telecom attribue cette performance à «l’accroissement de l’usage Data Mobile (+12,5 %) et les activités Mobile Money +18,2%», qui compensent le recul de la voix et des revenus de l’entrant international.

Le parc global du Groupe dépasse désormais 77 millions de clients, en progression de près de 3% sur un an, grâce à la croissance simultanée des filiales Moov Africa et des abonnés Haut Débit Mobile au Maroc.

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Maroc Telecom affiche également une amélioration de ses principaux indicateurs opérationnels. L’EBITDA consolidé atteint 9,543 milliards de dirhams, en progression de 5,1%, tandis que la marge d’EBITDA demeure à un niveau élevé de 50,2%.

Le groupe explique cette performance par «la progression du chiffre d’affaires, l’amélioration de la marge brute et les efforts continus d’optimisation des coûts».

Le résultat opérationnel (EBITA) ressort à 5,687 milliards de dirhams. Le communiqué précise que sa baisse par rapport au premier semestre 2025 provient principalement du produit exceptionnel enregistré dans le cadre de l’accord conclu avec Wana Corporate. En excluant cet élément non récurrent, «l’EBITA ressort en hausse de 6,8 %, reflétant la solidité de la performance opérationnelle du Groupe».

Un résultat net affecté par un effet de base exceptionnel

Le Résultat Net Part du Groupe s’établit à 2,482 milliards de dirhams. Maroc Telecom rappelle toutefois que le premier semestre 2025 avait bénéficié de recettes exceptionnelles liées à l’accord conclu avec Wana Corporate.

Le communiqué insiste ainsi sur le fait que, «hors effet de base lié à une recette exceptionnelle enregistrée au S1 2025, les performances nettes du Groupe progressent de 8,1 %», invitant à distinguer l’évolution comptable publiée de la performance opérationnelle sous-jacente.

Maroc Telecom confirme poursuivre une politique d’investissement soutenue afin d’accompagner sa trajectoire de développement.

Les investissements hors fréquences et licences représentent 17,6% du chiffre d’affaires au premier semestre, tandis que le cash-flow opérationnel progresse de 3,9% à 4,605 milliards de dirhams, permettant, selon le groupe, de financer les investissements «tout en préservant une structure financière robuste». La dette nette consolidée atteint 18,194 milliards de dirhams, avec un ratio dette nette sur EBITDA annualisé maintenu à 0,9 fois.

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Le communiqué indique que le premier semestre «marque également une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du Groupe», avec la poursuite du déploiement des infrastructures mutualisées au Maroc ainsi que l’accélération des investissements dans les filiales, notamment dans le Très Haut Débit et le Mobile Money.

Malgré «un contexte marqué par les tensions géopolitiques, impactant notamment la volatilité des coûts et l’approvisionnement énergétique dans certains marchés», Maroc Telecom maintient ses perspectives pour l’exercice 2026 à périmètre et change constants.

Le groupe prévoit ainsi une croissance du chiffre d’affaires et de l’EBITDA, avec un CAPEX hors fréquences et licences d’environ 25% des revenus. Il estime que «la poursuite d’une politique d’investissement soutenue, notamment dans les infrastructures Très Haut Débit Mobile et Fixe, accompagne l’accélération des usages Data et la montée en puissance des nouveaux relais de croissance», tout en soulignant que la maîtrise des coûts permet de préserver «un niveau élevé de rentabilité ainsi qu’une solide capacité de génération de cash».