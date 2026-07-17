Maroc Telecom lance la 22ème édition de son Festival des Plages, le plus grand rendez-vous musical gratuit de l’été

Le Festival des Plages de Maroc Telecom revient du 20 juillet au 21 août 2026 pour une 22ème édition placée sous le signe de la diversité musicale, avec des concerts gratuits à M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia.

Fidèle à sa vocation de rendre la culture accessible au plus grand nombre, le Festival des Plages de Maroc Telecom revient cette année avec une programmation riche et éclectique, réunissant les grands noms de la scène nationale et arabe.

Du hip-hop au rap, en passant par l’Aïta, le Chaâbi, la chanson marocaine contemporaine, le Raï, la Reggada, la pop arabe ou encore la variété levantine, sans oublier les groupes folkloriques et les artistes locaux, cette nouvelle édition promet de faire vibrer le public au rythme d’une grande célébration musicale.

Prévu du 20 juillet au 21 août 2026, le Festival investira quatre villes du Royaume: M’diq, Tanger, Al Hoceima et Saïdia, offrant au public une série de rendez-vous musicaux gratuits durant toute la période estivale. La programmation complète sera dévoilée sur les réseaux sociaux officiels de Maroc Telecom.

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Véritable tremplin pour la jeune scène marocaine, le Festival offre également aux talents émergents une occasion unique de partager la scène avec des artistes confirmés et de se produire devant un large public. Une initiative qui contribue à valoriser la création artistique nationale et à encourager la relève musicale.

Gratuit et ouvert à tous, l’événement traduit l’engagement constant de Maroc Telecom en faveur d’une culture accessible au plus grand nombre. Au fil des éditions, le Festival est devenu un espace de rencontres et de partage, favorisant les échanges entre les générations, rapprochant les artistes de leur public et renforçant les liens sociaux autour de la musique.

Au-delà de sa dimension culturelle, le Festival des Plages participe également au dynamisme économique et touristique des villes qui l’accueillent. En attirant des milliers de visiteurs, il contribue à soutenir l’activité des commerces, des établissements touristiques et de l’ensemble de l’écosystème local, tout en mettant en lumière le potentiel culturel des différentes régions du Royaume.

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Depuis sa création en 2002, le Festival des Plages de Maroc Telecom s’est imposé comme l’un des rendez-vous musicaux gratuits les plus populaires du Maroc. Chaque été, il rassemble des millions de festivaliers dans une atmosphère festive et conviviale, faisant de la musique un véritable vecteur de rapprochement et de cohésion.

À travers cette 22ème édition, Maroc Telecom confirme son engagement en faveur de la promotion culturelle, du soutien aux artistes et du rayonnement des territoires, en offrant au public une expérience musicale inclusive, gratuite et accessible à tous.