Economie

Maroc Telecom affiche des performances solides au premier trimestre 2026

Siège de l'opérateur Maroc Telecom, avenue Annakhil, à Hay Riad, à Rabat.

Maroc Telecom entame l’année 2026 sur une note positive, avec des indicateurs opérationnels et financiers globalement orientés à la hausse.

Par La Rédaction
Le 24/04/2026 à 08h29

Le chiffre d’affaires consolidé atteint 9.327 millions de dirhams, en progression de 5,0%, grâce à la forte contribution des filiales Moov Africa (+8,5%) et à la résilience du marché marocain (+0,7%).

Au Maroc, la hausse de la Data Mobile et de la Data Fixe, tirée par l’expansion du parc FTTH compensent la baisse de la voix et de l’ADSL. Dans les filiales, la croissance du nombre d’utilisateurs et du chiffre d’affaires de la Data Mobile, de la Data Fixe et des services Mobile Money, compensent la baisse de la voix et des revenus de l’entrant international.

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) s’élève à 4.660 millions de dirhams, en hausse de 6,1%, avec une marge élevée de 50%, traduisant une bonne maîtrise des coûts. Le résultat opérationnel progresse également de 4,1% pour atteindre 2.748 millions de dirhams.

Lire aussi : Maroc Telecom: un chiffre d’affaires de 36,7 milliards de dirhams en 2025, porté par l’international

Le résultat net part du Groupe ressort à 1,3 milliard de dirhams, en baisse de 3,4%, impacté par la contribution sociale de solidarité. Hors cet effet, il enregistre une croissance de 3,3%.

Le Groupe intensifie ses investissements, avec un CAPEX en hausse de 50,5%, principalement orienté vers le développement du très haut débit. Cette dynamique s’accompagne d’une amélioration significative des flux de trésorerie opérationnels (+13,8%).

Avec plus de 76 millions de clients à fin mars 2026, Maroc Telecom confirme la solidité de son modèle et sa capacité à soutenir sa croissance dans un environnement en mutation.

Par La Rédaction
Le 24/04/2026 à 08h29
#Maroc Telecom#Maroc

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