Feu vert pour l’exploitation du gisement d’antimoine d’Amghas par Xtract Resources

Des mineurs extraient de l'argent du filon de Zgounder (200 km au sud de Marrakech), une mine dont le permis d'exploitation est détenu par Aya Gold and Silver, société de droit canadien. . Aya Gold and Silver

La compagnie minière junior Xtract Resources, cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres, a obtenu le mardi 2 juin un permis d’exploitation auprès du gouvernement marocain pour son projet d’antimoine d’Amghas, situé dans le sud-est du Maroc. Cette autorisation administrative permet à l’entreprise de passer de la phase d’exploration au développement industriel du gisement, dont la teneur en minerai est supérieure à la moyenne mondiale. Xtract Resources doit désormais se concentrer sur le financement et la construction des infrastructures de traitement, indique le magazine hebdomadaire Challenge.

L’antimoine, métalloïde critique aux propriétés incombustibles, est utilisé dans la fabrication de batteries plomb-acide, de munitions, de blindages, de semi-conducteurs et de technologies de stockage d’énergie. Le marché mondial de ce matériau est actuellement dominé par la Chine, qui assure plus de la moitié de l’extraction et près des trois quarts du raffinage mondial, tout en imposant des restrictions sur ses exportations depuis 2016. L’émergence du projet d’Amghas vise à offrir une source d’approvisionnement alternative hors de la sphère chinoise, répondant ainsi aux besoins de diversification des pays occidentaux et asiatiques qui listent l’antimoine parmi leurs minéraux stratégiques.

Pour le Maroc, cette attribution s’inscrit dans une stratégie globale de montée en gamme dans le secteur des matières premières critiques, faisant suite à de récentes initiatives dans la production de polysilicium pour les panneaux solaires et les puces électroniques, écrit Challenge. Le Royaume cherche ainsi à dépasser son rôle traditionnel de leader mondial des phosphates pour sécuriser ses propres industries (automobile, aéronautique, énergies renouvelables) et s’imposer comme un hub régional, soutenu par ses infrastructures portuaires et ses accords de libre-échange avec l’Union européenne et les États-Unis.

Malgré l’obtention de ce permis, le projet se retrouve confronté à plusieurs défis économiques et techniques. En tant que junior minière, Xtract Resources devra lever les capitaux nécessaires à la construction de la mine et se conformer à des réglementations environnementales strictes liées à la toxicité potentielle des résidus d’antimoine. De plus, la viabilité du projet reste exposée à la volatilité des cours mondiaux et à d’éventuelles baisses de prix orchestrées par les producteurs dominants. Le délai estimé pour que la mine atteigne sa pleine capacité de production est de trois à cinq ans.