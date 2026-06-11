Maroc Telecom décroche le label «Feel Good» et renforce son attractivité auprès des talents

La transformation numérique ne bouleverse pas seulement les modèles économiques des entreprises. Elle redéfinit également les attentes des salariés et intensifie la compétition pour les compétences. Dans les secteurs à forte intensité technologique, la capacité à attirer et fidéliser les talents devient désormais un enjeu aussi stratégique que l’investissement ou l’innovation.

C’est dans ce contexte que Maroc Telecom s’est vu attribuer le label «Feel Good» lors de la Cérémonie Marque Employeur 2026 organisée par ReKrute. L’opérateur figure parmi les 114 entreprises distinguées pour leur aptitude à construire un environnement de travail attractif et à promouvoir une culture d’entreprise fédératrice.

Pour le groupe, cette reconnaissance récompense une démarche fondée sur l’épanouissement professionnel, la montée en compétences et la valorisation du capital humain. «Cette distinction reflète notre volonté de bâtir un environnement de travail stimulant, où le bien-être, le développement des compétences et la valorisation de chacun constituent les piliers de notre expérience collaborateur», souligne Maroc Telecom dans une publication sur son compte Linkedin.

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Cette distinction intervient alors que les équilibres traditionnels du marché du travail évoluent rapidement. L’étude «Talents marocains: attentes et recommandations pour les entreprises», réalisée par Boston Consulting Group, ReKrute et The Network, révèle une montée en puissance des candidats dans la relation avec les employeurs.

Les résultats montrent que 65% des talents marocains estiment disposer d’un pouvoir de négociation élevé, un niveau proche de la moyenne mondiale de 68%. Parallèlement, 80% des cadres marocains déclarent recevoir régulièrement des propositions d’emploi, contre 75% à l’échelle internationale.

La fidélisation, un défi majeur pour les entreprises

L’étude met également en évidence une mobilité particulièrement marquée au Maroc. Quelque 70% des cadres y recherchent activement de nouvelles opportunités professionnelles, contre 40% dans le reste du monde. Plus révélateur encore, seuls 1% des cadres marocains se considèrent fidèles à leur employeur, un taux quatre fois inférieur à la moyenne internationale.

L’obtention du label «Feel Good» illustre précisément cette évolution. La qualité de l’expérience collaborateur est désormais perçue comme un facteur de création de valeur au même titre que la satisfaction client ou l’excellence opérationnelle.

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Pour un groupe comme Maroc Telecom, dont les métiers reposent sur des compétences technologiques, techniques et managériales de plus en plus recherchées, l’attractivité employeur constitue un actif stratégique. Les attentes exprimées par les talents marocains confirment cette tendance. Les salariés recherchent avant tout des opportunités d’évolution, une reconnaissance accrue de leur contribution et des missions porteuses de sens.

La distinction obtenue par Maroc Telecom dépasse ainsi le cadre des ressources humaines. Elle reflète l’émergence d’un nouveau paradigme économique où le capital humain devient l’un des principaux moteurs de création de valeur.

Le label «Feel Good» obtenu par Maroc Telecom s’inscrit dans cette logique. Il traduit une ambition qui dépasse la seule attractivité employeur: faire du développement des talents un levier durable de compétitivité, de croissance et de performance.