Festival Gnaoua 2026: plus de 300.000 festivaliers

Cette édition a réuni 460 artistes, dont 43 Maâlems Gnaoua, autour de 52 concerts mêlant traditions marocaines et influences venues des quatre coins du monde. (K.Essalak/Le360)

Plus de 300.000 festivaliers ont investi les places, les remparts et les ruelles de la médina d’Essaouira durant trois jours, à l’occasion de la 27ᵉ édition du Festival Gnaoua et musiques du monde. Du 25 au 27 juin, la cité des Alizés a une nouvelle fois vibré au rythme des rencontres musicales, des débats d’idées et des échanges culturels, confirmant la dimension populaire et internationale de cet événement.

Cette édition a réuni 460 artistes, dont 43 Maâlems Gnaoua, autour de 52 concerts mêlant traditions marocaines et influences venues des quatre coins du monde. Fidèle à son ADN, le festival a multiplié les créations inédites, avec des collaborations spécialement imaginées pour Essaouira.

Le concert d’ouverture, porté par Mehdi Nassouli, a donné le ton en réunissant l’art gnaoua, la danse Ibuhoro du Rwanda, la chanteuse indienne Ganavya, Sara Moullablad et Sylvain Barou. D’autres temps forts ont marqué cette édition, notamment la résidence artistique réunissant Maâlem Hassan Boussou, Jacques Schwarz-Bart, Karim Ziad, Alexandre Herichon, Mohamed Derouich, Cheikh Ndoye et Meryem Aassid, présentée en première mondiale.

Le public a également répondu présent aux prestations de Richard Bona, rejoint sur scène par Asmaa Lamnawar, au dialogue entre The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan et Mehdi Qamoum, ainsi qu’au retour très attendu de Carlinhos Brown. Aux côtés de Maâlem Hamid El Kasri, l’artiste brésilien a offert un concert de clôture célébrant les liens entre les traditions afro-brésiliennes et l’art gnaoua.

La programmation a aussi fait la part belle aux musiques actuelles avec les concerts de Yasmine Hamdan, Oudaden, Hoba Hoba Spirit, Bob Maghrib ou encore Bnat Louz & Raskas.

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Au-delà de la musique, le Festival Gnaoua a poursuivi sa vocation de laboratoire d’idées. La 13e édition du Forum des droits humains, organisée autour du thème «Jeunesses du monde: liberté, identité, avenir», a réuni chercheurs, responsables publics, artistes et intellectuels. Parmi les intervenants figuraient notamment Souleymane Bachir Diagne, Mohamed Mehdi Bensaid, Najat Vallaud-Belkacem et Leïla Slimani, qui ont débattu des défis contemporains liés à la jeunesse, à la culture et aux identités.

La transmission est également restée au cœur du festival avec une nouvelle édition du programme Berklee at Gnaoua Festival, réunissant de jeunes musiciens issus d’une vingtaine de pays. Les Jam Sessions organisées à l’ancien consulat du Danemark et les travaux menés avec l’Université Mohammed VI polytechnique autour de la Chaire des Transitions ont renforcé cette dimension pédagogique et scientifique.

Le rayonnement international de l’événement s’est confirmé avec la présence de plus de 300 journalistes et reporters d’images venus des cinq continents pour couvrir la manifestation et contribuer à la promotion d’Essaouira à l’échelle mondiale.

Au terme de cette 27e édition, le Festival Gnaoua et musiques du monde confirme sa place parmi les grands rendez-vous culturels internationaux, en faisant dialoguer patrimoine, création contemporaine et réflexion. Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous au public du 24 au 26 juin 2027 pour la 28e édition.