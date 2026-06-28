Fusion entre Gnaoua et Gospel: Mehdi Qamoum rencontre The Harlem of Gospel by Anthony Morgan

Le vendredi 26 juin, Mehdi Qamoum s’est produit avec The Harlem of Gospel by Anthony Morgan, venu des États-Unis, à la 27e édition du festival Gnaoua musiques du monde. Ce concert faisait suite à une résidence artistique d’environ trois semaines. Pour Qamoum, cette montée sur scène a une résonance particulière. Il a longtemps assisté au festival en visiteur avant d’y incarner, selon ses mots, «le flambeau de cette musique».

Sa pratique musicale est profondément ancrée dans le style issemgan, propre à la région d’Agadir. Participant régulier au Moussem d’Issemgan depuis l’enfance, Qamoum appartient à une génération de musiciens nourris à la tagnaouite qui a choisi une voie différente de celle du maâlem. «Nous avons vu que nous avions une oreille musicale qui nous a poussés à développer nos styles», indique le musicien.

La résidence a été au cœur du travail préparatoire. Durant trois semaines, Qamoum et les membres du groupe américain de gospel ont cherché des points de convergence entre leurs deux répertoires. La dimension religieuse des textes gospel a constitué le principal enjeu artistique. Le musicien a choisi de mettre en harmonie O Happy Day avec Chaba groo, un morceau du répertoire marrakchi, en veillant à ce que les deux pièces s’inscrivent dans un même univers thématique.

Lire aussi : Asmaa Lamnawar et Richard Bona, une rencontre musicale au cœur du festival Gnaoua d’Essaouira

Cette démarche de dialogue s’inscrit dans une ouverture musicale que Qamoum revendique. Familier du blues autant que du gospel, il a abordé cette collaboration avec le souhait d’apprendre des musiciens américains. Au-delà des formes musicales, cette création met en lumière des trajectoires historiques et culturelles qui trouvent leur origine dans une mémoire africaine partagée.

Le festival Gnaoua musiques du monde d’Essaouira accueille depuis 27 ans des artistes internationaux en résidence pour créer des fusions avec des musiciens gnaoua marocains. Cette rencontre entre gospel américain et musique gnaoua illustre la démarche du festival: explorer les héritages que les deux rives de l’Atlantique conservent d’une mémoire africaine partagée.