Fès: dans une salle comble, Sami Yusuf transporte le public du 29ème Festival des Musiques Sacrées du Monde

Bien avant le début du concert de Sami Yusuf à Fès, les abords de Bab Al Makina vibraient déjà d’une foule immense. Des centaines de spectateurs convergeaient vers le site historique, impatients de retrouver l’une des voix les plus emblématiques de la musique spirituelle contemporaine. À mesure que la nuit enveloppait les remparts de la vieille cité, l’attente laissait place à une ferveur palpable.

À l’apparition de l’artiste sur scène, un silence suspendu a envahi l’espace, avant de rompre sous une ovation nourrie. Dès les premières notes, Sami Yusuf a transporté son public dans un voyage musical où se croisent traditions, langues et sensibilités du monde. Pendant près d’une heure et demie, les spectateurs se sont laissés porter par un répertoire puisant au cœur d’un patrimoine universel, à la lisière du sacré et de l’art.

Au fil de la soirée, ses morceaux ont résonné sous les voûtes de Bab Al Makina avec une intensité singulière. L’artiste a revisité plusieurs de ses compositions emblématiques, à l’instar de Hasbi Rabbi et Madad, tout en jetant des ponts entre différentes cultures. Les sonorités arabes, indiennes et andalouses se sont entremêlées avec une fluidité rare, donnant naissance à une fresque musicale aussi riche qu’envoûtante.

Ce concert a également fait la part belle au patrimoine national. Le public a ainsi vibré au son du célèbre mouachah arabo-andalou Lamma Bada Yatathanna, avant de communier autour de la poésie mystique de Ana Mani Fiyach, œuvre emblématique du répertoire soufi marocain. Autant de moments suspendus qui ont suscité une vive émotion parmi les spectateurs.

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Pour enrichir cette expérience artistique, Sami Yusuf était accompagné de plusieurs musiciens et chanteurs, parmi lesquels Nabila Maân et le mounshid Ismaïl Boujia. Leur présence a apporté de nouvelles couleurs à la performance et renforcé la dimension interculturelle du spectacle.

À la sortie, les témoignages recueillis confirment l’enthousiasme général. «J’espère que Fès continuera à préserver son rayonnement spirituel. Ce soir, notre ville nous a honorés», déclare un spectateur encore ému par la prestation. Venue spécialement de Londres, Nadia, d’origine pakistanaise et admiratrice de longue date de Sami Yusuf, peine à cacher son émerveillement. «C’était magique», déclare-t-elle simplement, résumant en quelques mots le sentiment partagé par une grande partie du public.

Une autre spectatrice salue quant à elle la qualité de l’organisation et l’atmosphère qui a régné tout au long de la soirée. «Les mouachahs et les chants spirituels ont touché les cœurs. C’était une joie indescriptible», partage-t-elle.

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Pour un autre fan venu assister à l’événement, la portée du concert dépasse le simple cadre musical. «Ce que nous avons vécu ce soir est un magnifique exemple de dialogue entre les peuples et les cultures», affirme-t-il. «Fès demeure une terre de rencontre entre les civilisations», ajoute-t-il, avant d’exprimer le souhait de voir ce type de manifestations se poursuivre dans les années à venir.

Le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde se poursuit ce dimanche avec une ultime promesse de communion artistique. Sami Yusuf retrouvera à nouveau son public lors de la soirée de clôture à travers le spectacle «La Nuit du Samaâ, de Fès à Konya», une création qui fera dialoguer les traditions soufies marocaines et l’héritage mevlevi dans une expérience spirituelle et culturelle annoncée comme l’un des temps forts de cette 29ème édition.