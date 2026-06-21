Economie

Maroc-Espagne: signature d’un partenariat académique entre l’AMG et l’ACEDE

Lors de la signature du partenariat académique entre l’Association marocaine de gestion (AMG) et l’Association scientifique d’économie et de direction d’entreprise d’Espagne (ACEDE), samedi 20 juin 2026, à Santander. (PHOTO: AMG)

L’Association marocaine de gestion (AMG) et l’Association scientifique d’économie et de direction d’entreprise d’Espagne (ACEDE) ont signé, samedi à Santander, un partenariat académique destiné à renforcer la coopération scientifique entre chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants marocains et espagnols dans le domaine des sciences de gestion.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 21/06/2026 à 14h06

Deux importantes associations marocaine et espagnole viennent de conclure un partenariat académique ambitieux, notamment dans le domaine des sciences de gestion.

Cet accord a été signé samedi à Santander, en Espagne, entre l’Association marocaine de gestion (AMG), basée à Rabat, et l’Association scientifique d’économie et de direction d’entreprise d’Espagne (ACEDE).

Ce protocole d’accord, selon les deux parties, établit un cadre de coopération destiné «à promouvoir les échanges scientifiques, le développement de projets de recherche collaboratifs, la participation conjointe à des manifestations académiques et le rapprochement entre chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants des deux pays», indique un communiqué de l’AMG, association proche de l’Université Mohammed V de Rabat.

Membres de l’International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM), les deux associations entendent ainsi renforcer la coopération académique et scientifique entre les communautés de recherche espagnole et marocaine dans le domaine des sciences de gestion.

Lire aussi : Maroc-Espagne: «un modèle de référence» en matière de coopération Nord-Sud, selon Miguel Angel Moratinos

Les deux partenaires souhaitent également contribuer au renforcement des compétences des doctorants et des jeunes enseignants-chercheurs, tout en favorisant «leur intégration dans les réseaux scientifiques internationaux».

À noter que l’Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE) est la principale académie espagnole de gestion et de management. Créée en 1990, elle regroupe plus de 700 professeurs et chercheurs universitaires. Sa mission est de stimuler la recherche rigoureuse et d’améliorer l’enseignement dans le domaine des sciences de l’administration des entreprises.

À travers ce partenariat, l’AMG et l’ACEDE entendent donner une nouvelle impulsion aux échanges scientifiques entre le Maroc et l’Espagne, tout en ouvrant davantage les jeunes chercheurs des deux pays aux réseaux académiques internationaux.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 21/06/2026 à 14h06
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