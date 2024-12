Partenariat académique: l’UIR et l’Université de Californie à Los Angeles renforcent leur coopération

Dans un communiqué, l’Université internationale de Rabat (UIR) annonce que le premier volet de son partenariat avec l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) concerne le renouvellement du Memorandum of Understanding (MoU), qui constitue depuis 2017 la base de leur coopération.

Le deuxième accord, quant à lui, adopte une dimension plus opérationnelle en activant certaines dispositions du MoU, notamment la création d’un centre de recherche baptisé ACCESS (America-Asia-Africa Center for Culture, Environment, Society and Sustainability). Ce centre, conçu comme un cadre institutionnel, facilitera la conduite de projets de recherche conjoints entre les deux universités, en privilégiant des initiatives diversifiées et inscrites dans le long terme.

L’UIR précise qu’ACCESS est un centre académique d’études et de recherches comparées, couvrant l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. Ce centre s’inscrit dans un contexte marqué par des transformations sociétales mondiales, en lien avec le changement climatique accéléré, des transitions démographiques variées, et la nécessité croissante de répondre aux exigences d’un développement durable. Ces dynamiques offrent à la fois des défis et des opportunités, que ce centre ambitionne d’explorer et de relever.

ACCESS servira, de manière générale, de cadre de coopération en sciences sociales entre les deux institutions, tout en se concentrant plus spécifiquement sur des thématiques liées à la précarité environnementale et ses implications pour la soutenabilité et la conservation. Seront également abordées les conséquences des transitions démographiques, les mécanismes de résilience et de persistance sociales, ainsi que les interconnexions entre culture et développement économique», souligne l’établissement.

L’UIR précise que l’impact des changements climatiques sur l’utilisation et la gestion durable des ressources en eau, la viabilité des systèmes agropastoraux traditionnels, ainsi que la préservation des patrimoines matériels issus de pratiques ancestrales menacées de dégradation ou de disparition, figurent parmi les priorités des travaux menés au sein d’ACCESS.

«Dans ce cadre, ACCESS lancera dans un premier temps trois projets de recherche mobilisant des équipes multidisciplinaires UIR-UCLA : une étude comparative sur l’écologie culturelle des régions de montagne au Maroc et aux Philippines, une analyse des implications socio-anthropologiques du vieillissement démographique, et un projet sur l’archéologie maritime, l’héritage culturel sous-marin et l’histoire transatlantique», précise le communiqué.