Maroc-Espagne: la Chambre de commerce de Madrid organise un forum d’affaires sur les opportunités d’investissement à Dakhla

La Chambre de commerce de Madrid souhaite stimuler les investissements des entreprises espagnoles dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. L’organisme organise le mardi 16 avril, un Forum d’affaires Espagne-Maroc à Madrid, centré sur les opportunités d’investissement dans cette province Sud du Royaume, en collaboration avec l’ambassade du Maroc en Espagne.

L’évènement verra la participation de l’ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, du vice-président la Chambre de commerce de Madrid, Augusto de Castañeda, du président de la région de Dakhla-Eddahab, Yanja El Khattat, ainsi que de responsables du Centre régional d’investissement (CRI) de la région.

Au programme: un panel sur «le climat des affaires et opportunités d’investissement entre la région de Dakhla et l’Espagne», et un autre intitulé «Panels stratégiques sectoriels Maroc-Région de Dakhla», marqué par la présentation du nouveau port de Dakhla Atlantique et des secteurs du commerce, du tourisme, de l’industrie et de l’aquaculture de la région.

«Une destination stratégique pour les investissements»

«La région de Dakhla se distingue par son potentiel dans les domaines de la pêche, du tourisme, de l’agriculture et des énergies renouvelables, ce qui en fait une destination stratégique pour les investissements, notamment pour les entreprises espagnoles», lit-on dans la note de présentation du forum publiée sur le portail de la Chambre de commerce de Madrid.

Lire aussi : La France s’apprête-t-elle à financer des projets au Sahara? La réponse de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur

«D’importants investissements sont en cours, comme le port de Dakhla Atlantique qui stimulera divers secteurs productifs, renforcera l’infrastructure logistique et créera des opportunités dans le transport maritime international», poursuit l’organisme. La Chambre évoque aussi le grand projet de 2 milliards de dollars pour la création d’une usine d’hydrogène vert «qui positionne cette région comme un centre clé pour l’innovation et l’investissement».

L’engouement des investisseurs espagnols pour la région de Dakhla ne date pas d’aujourd’hui. Plus de 200 entreprises ibériques avaient participé au premier Forum d’investissement Maroc-Espagne, les 21 et 22 juin 2022 à Dakhla, axé sur les potentialités et opportunités d’investissement dans la région.

Trois mois plus tard, en septembre 2022, une délégation composée d’hommes d’affaires représentant plus de 30 entreprises espagnoles y avait aussi effectué une visite de prospection afin d’explorer les opportunités d’investissement dans les secteurs de l’agroalimentaire, l’industrie, la logistique, la pêche et les énergies renouvelables.