Provinces du Sud: la Chambre française de commerce ouvre une antenne dans la région de Guelmim-Oued Noun

Mbarka Bouaida, présidente de la région Guelmim-Oued Noun, et Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, lors de l'inauguration de la délégation de la Chambre française de commerce à Guelmim, le mercredi 7 février 2024.

L’ouverture de cette délégation de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) permettra notamment à ses entreprises adhérentes, implantées dans la région de Guelmim-Oued Noun, de bénéficier d’un ensemble de services et de prestations de proximité, et facilitera l’accompagnement des investisseurs souhaitant s’implanter localement, explique un communiqué diffusé par la CFCIM.

L’ouverture de cette délégation régionale, la dixième de la CFCIM au Maroc, entre dans le cadre d’une stratégie visant à catalyser le développement économique régional, à stimuler l’entrepreneuriat et à encourager les investissements dans des secteurs porteurs. «Cette présence renforcée dans les régions du Sud illustre l’engagement continu de la CFCIM à contribuer de manière significative à la prospérité et au dynamisme économique de toutes les régions du Maroc», souligne le communiqué.

En marge de cette inauguration, l'ambassadeur et ses équipes ont assisté à une présentation du Plan de Développement Régional de Guelmim-Oued Noun.

Pour la CFCIM, la région Guelmim-Oued Noun offre de nombreux atouts, et «représente un important potentiel de développement économique, que ce soit dans les filières des énergies renouvelables, du transport et de la logistique, de l’agriculture, du tourisme ou encore de la pêche et de l’aquaculture».

La cérémonie d’inauguration de l’antenne de la CFCIM s’est déroulée en présence de Mohamed Najem Abhai, wali de la région Guelmim-Oued Noun, de Mbarka Bouaida, présidente de la région, de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France au Maroc, de Michel Charbonnier, consul général de France à Agadir, de Christian Testot, consul général de France à Casablanca, et de Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM.

En marge de cette inauguration, la CFCIM a organisé, en partenariat avec la région Guelmim-Oued Noun, la 7ème édition des journées économiques Maroc-France, une rencontre qui a été «l’occasion de présenter le Plan de développement régional et de mettre en lumière les opportunités économiques et les projets d’investissement de la région», conclut le communiqué de la CFCIM.