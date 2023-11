Région Guelmim-Oued Noun: deux conventions de partenariat pour le renforcement des infrastructures et la diversification de l’offre culturelle

Deux conventions de partenariat, portant sur le renforcement des infrastructures et la diversification de l’offre culturelle et de la jeunesse de la région Guelmim-Oued Noun, ont été signées, le samedi 4 novembre, en marge du deuxième Festival national de la Marche verte d’Al Mahbas.

La première convention de partenariat, qui s’inscrit dans le cadre du programme de développement régional de la région Guelmim-Oued Noun 2023-2027, porte sur le renforcement des infrastructures et la diversification de l’offre culturelle et celle des jeunes à l’échelle de la région. Cette convention a été paraphée par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Najem Abhay, wali de la région de Guelmim-Oued Noun et Mbarka Bouaïda, présidente du Conseil régional.

من داخل المحبس بالصحراء المغربية: تخصيص 312 مليون درهم لتعزيز البنيات الثقافية والشبابية بجهة كلميم واد نون



بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، شارك السيد الوزير بفعاليات المهرجان الوطني للمسيرة الخضراء بالجماعة الحدودية المحبس، بإقليم أسا زاك بجهة كلميم وادنون. pic.twitter.com/1fjucNG77C — MJCC وزارة الشباب والثقافة والتواصل (@mjcc_gov) November 4, 2023

L’accord vise à mettre en œuvre quatre grands programmes. Le premier vise à développer les festivals culturels et de divertissement, à revitaliser l’offre culturelle et artistique en plus de renforcer les activités de proximité dans la région, alors que le deuxième programme vise à revigorer les espaces culturels de proximité de manière à participer à l’intégration des jeunes sur le marché du travail et à organiser des activités dans les divers espaces culturels et des jeunes.

Le troisième programme de l’accord porte sur la restauration et la réhabilitation du patrimoine, tandis que le quatrième programme concerne la création et la réhabilitation des institutions et structures dédiées aux jeunes, aux femmes et aux enfants. Une enveloppe financière de 312 millions de dirhams a été allouée à cette convention, répartie sur quatre ans (2023-2027).

Le deuxième accord, portant sur l’équipement de la salle d’expositions et de conférences de la commune d’Al Mahbas, a été signé par les mêmes responsables précités, en plus du gouverneur de la province d’Assa Zag, de Rachid Tamek, président du conseil provincial d’Assa Zag, et de la présidence du conseil communal d’Al Mahbas. Le coût total de ce projet est estimé à 8 millions de dirhams, mobilisés à parité par le Conseil de la région et par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Dans une déclaration à la presse, Mehdi BensaÏd a mis en avant l’importance de cette convention, soulignant qu’elle inclut un ensemble de domaines, dont la jeunesse, la protection de l’identité et du patrimoine matériel et immatériel, outre la promotion du patrimoine hassani amazigh.

Pour sa part, Mbarka Bouaïda a fait savoir que cette convention intervient dans le sillage des efforts de développement menés dans la région, conformément au processus de la régionalisation avancée, ajoutant que cet accord donnera un grand élan au volet culturel régional en ligne avec le Nouveau modèle de développement.