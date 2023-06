Mehdi Bensaid: «Le programme Volontaires vise à inculquer aux jeunes le sens du civisme»

Une première au Maroc, ce programme de volontariat est destiné «aux jeunes hommes et filles âgés de 18 à 22 ans pour suivre un cycle de formation dans les domaines de l’histoire du Maroc, du civisme, du patrimoine matériel et immatériel ainsi que des droits et obligations», a affirmé Mehdi Bensaïd dans une déclaration pour Le360. L’apprentissage aux technologies et à la communication figurera aussi au centre de cette formation multidisciplinaire.

Ce programme inédit en faveur des jeunes bénévoles sera mis en œuvre sous la direction d’un grand nombre d’experts nationaux, selon le ministre.

Dans une seconde phase, il sera procédé à l’organisation au mois d’août prochain des stages de terrain dans les domaines de l’environnement, de la santé. «Nous souhaitons réussir cette expérience pilote à laquelle participeront 5.000 jeunes afin de la porter à 10.000 jeunes l’année prochaine car il faut sensibiliser les jeunes en les accompagnant dans la réalisation de leurs actions. Un jeune de 18 à 22 ans doit être soutenu dans son émancipation afin de mieux relever les défis qu’il rencontrera durant son parcours», a-t-il expliqué.