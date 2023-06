Mehdi Bensaïd se rend sur le site de tournage de «Gladiator 2» et rencontre Ridley Scott

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’est rendu ce mercredi 14 juin sur le site de tournage du film «Gladiator 2» à Ouarzazate. Cette visite a été l’occasion de rencontrer le réalisateur et producteur britannique Ridley Scott et son équipe.

Lors de cette rencontre, le ministre a confirmé que Ouarzazate et le Maroc étaient des destinations cinématographiques internationales, offrant de grandes possibilités pour tourner les plus grosses productions internationales.

بنسعيد يزور موقع تصوير فيلم «غلادياتور2» بعد حادث الانفجار ويلتقي ريدلي سكوت

Cette visite, qui intervient une semaine après l’explosion qui a eu lieu lors du tournage d’une séquence de cascade et qui a fait six blessés, a été l’occasion pour Mehdi Bensaïd de réitérer l’engagement de son département à appuyer les productions internationales. Le ministre a assuré que ce type d’accident ne pourra en aucun cas affecter l’image de Ouarzazate et son statut de destination de choix pour le tournage de grandes productions internationales.

Ce déplacement rentre ainsi dans le cadre du soutien à la ville et de l’encouragement des productions cinématographiques internationales au Maroc, ces dernières ayant des retombées économiques significatives sur la région, et la création d’un nombre important d’emplois directs et indirects.