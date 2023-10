La médiathèque de Guelmim transformée en faculté de médecine et de pharmacie

Le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de transformer la médiathèque de Guelmim en un siège provisoire de la faculté de médecine et de pharmacie durant la saison universitaire actuelle. Cette décision a été prise pour permettre aux nouveaux étudiants de médecine de bénéficier de l’entièreté du temps de formation en attendant la construction de la faculté de médecine et de pharmacie prévue dans la ville. Les responsables de l’université d’ibn Zohr d’Agadir ont entrepris durant les dernières semaines des travaux d’aménagement dans les locaux de la médiathèque pour l’adapter à sa nouvelle mission d’enseignement tout en l’équipant de matériels et de fournitures nécessaires.

Les membres du conseil de la commune de Guelmim doivent voter lors de la session d’octobre, prévue jeudi prochain, pour la mise à la disposition de la médiathèque à l’université Ibn Zohr pour accueillir les étudiants de la faculté de médecine et de pharmacie. Les deux parties devraient signer une convention relative à ce transfert provisoire de la médiathèque au ministère de l’Enseignement supérieur. Ce département avait réservé 100 sièges pour la première année de formation à la faculté de Guelmim en accueillant les étudiants de la région Guelmim-Oued Noun (Assa-Zag, Sidi Ifni et Guelmim) tout en excluant les étudiants de Tan Tan.

Le quotidien Al Akhbar souligne que cette exclusion des étudiants de Tan Tan a provoqué les protestations des habitants de cette ville. Ce qui a poussé le ministère de l’Enseignement supérieur à les intégrer dans la liste des nouveaux arrivants de la faculté de Guelmim. Il faut savoir que les étudiants de cette province concouraient auparavant pour accéder à la faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune où il y avait plus de sièges disponibles. C’est ainsi que 200 sièges y ont été ouverts cette saison universitaire tandis que la faculté provisoire de Guelmim ne disposera que de 100 sièges.