Pour les entreprises qui souhaitent décrocher un marché public, quelques heures d’indisponibilité du portail national peuvent suffire à compromettre une candidature. C’est sur cette plateforme que sont publiés les appels d’offres et que les sociétés viennent consulter les dossiers avant d’y déposer leurs offres.

Une panne peut donc les empêcher de respecter les délais de participation et, par conséquent, de prendre part à une procédure. Les administrations sont elles aussi concernées, puisque ces interruptions perturbent le déroulement des marchés engagés.

Ces dysfonctionnements, qui se sont répétés au cours des dernières semaines, ont ainsi soulevé des inquiétudes chez les opérateurs économiques. D’autant que le volume des consultations en cours est loin d’être négligeable.

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Au 5 novembre, 3.667 appels d’offres restaient ouverts, pour un montant cumulé de 30,01 milliards de dirhams pour ceux disposant d’une estimation financière, comme le relevait Le360 dans un précédent article .

Au sujet des interruptions répétées du portail, Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, a tenu à rassurer les députés ce lundi à la Chambre des représentants: «Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour remédier aux conséquences des interruptions du portail national des marchés publics.»

Pour éviter que les entreprises ne soient pénalisées par ces interruptions, la Trésorerie générale du Royaume (TGR) a procédé à l’ajustement des délais des appels d’offres concernés.

Concrètement, les dates limites de dépôt des offres ont été reportées et les délais de participation prolongés pour tenir compte des périodes d’indisponibilité du portail. Les entreprises concernées disposent ainsi de davantage de temps pour préparer et transmettre leurs dossiers.

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Cette adaptation des délais doit également préserver l’égalité entre les candidats. Le ministre a insisté sur la nécessité de garantir à toutes les entreprises les mêmes conditions de participation, sans qu’aucune ne soit désavantagée par les indisponibilités de la plateforme. Un impératif qui renvoie directement aux principes de transparence et de concurrence encadrant la commande publique.

Reste à comprendre l’origine de ces interruptions à répétition. Sur ce point, Fouzi Lekjaa a expliqué que les arrêts du portail répondaient à des impératifs de cybersécurité. Ils ont été décidés à titre préventif afin de renforcer la protection du système informatique et des données liées aux entreprises et aux marchés publics, face à la multiplication des menaces numériques.

Le ministre a tenu à souligner que ces interruptions étaient volontaires et relevaient d’un choix préventif: «Des mesures ont été délibérément prises pour renforcer la sécurité informatique et protéger les données des entreprises et des marchés publics face aux menaces cybernétiques croissantes.»

La sécurisation du portail a nécessité une intervention conjointe de la Trésorerie générale du Royaume, de la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), des équipes techniques nationales et de spécialistes. Leur intervention porte à la fois sur le renforcement des protections informatiques de la plateforme et sur la résolution des problèmes à l’origine de ses interruptions. L’enjeu est de permettre aux entreprises et aux administrations de retrouver un accès normal au portail, tout en évitant que les données qui y sont hébergées ne soient exposées aux cybermenaces.