Nizar Baraka, ministre de l'Équipement, a donné, vendredi 20 novembre 2026, le coup d'envoi des travaux d'aménagement de la route reliant Khénifra à Bejaâd.

Nizar Baraka, ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, a donné hier, vendredi 20 novembre 2026, le coup d’envoi des travaux d’aménagement de la route reliant Khénifra à Bejaâd. Ce lancement, qui s’est tenu dans la commune de Hri, dans la province de Khénifra, s’est déroulé en présence de Mohamed Adil Ihourane, gouverneur de la province de Khénifra, d’Abderrahim Houmy, directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts, ainsi que de plusieurs responsables et directeurs centraux et provinciaux du ministère.

Le projet s’étend sur 86,5 km et sa mise en œuvre est prévue entre 2026 et 2028. Il vise à améliorer la connexion entre les provinces et villes de la région, notamment Khénifra, Khouribga et Bejaâd, et à réduire le temps d’accès à l’autoroute Béni Mellal-Casablanca. Il doit aussi renforcer la sécurité routière, faciliter les déplacements en période hivernale et contribuer au développement local.

Le premier tronçon concerne le dédoublement de la route régionale n° 710 entre Khénifra et Aït Afi, sur 11 km. Son enveloppe financière est estimée à 220 millions de dirhams (MDH).

Le coût global du projet s’élève à 670 MDH. Le ministère de l’Équipement en finance 488 MDH, et le conseil de la région Béni Mellal-Khénifra 182 MDH. Les appels d’offres seront lancés en janvier 2027, pour une fin des travaux prévue à la fin de 2028.

Un programme de désenclavement de 787,37 MDH

La rencontre a aussi été l’occasion de présenter le bilan du programme initial de liaison routière entre les collectivités territoriales de la région Béni Mellal-Khénifra pour la période 2025-2028. Les investissements s’élèvent à 787,37 MDH. Plus de 897.000 personnes réparties dans 77 communes devraient en bénéficier. Ce programme prévoit l’aménagement de 184 pistes et voies sur un linéaire total de 685 km, dans le cadre de 11 conventions.

Autre projet présenté: l’élargissement et le renforcement de la route nationale n° 29 entre Ben Khlil et Aghbalou, sur 10,7 km. Il doit moderniser cet axe, améliorer la liaison entre la région Drâa-Tafilalet et l’autoroute Marrakech-Fès, et traiter les points noirs, en particulier ceux touchés par les inondations. L’objectif est de soutenir l’activité économique et agricole de la zone.

Ce projet coûte 55 MDH, financés intégralement par le ministère de l’Équipement. L’ouverture des plis des appels d’offres est attendue le 3 décembre prochain.

Un troisième projet porte sur l’élargissement et le renforcement de la route non classée reliant la route nationale n°8 au douar Talhiant, sur 6 km, pour 13 MDH. Il vise à désenclaver plusieurs douars, à faciliter l’accès aux services de base, à réduire l’abandon scolaire et à renforcer le développement économique et social local.

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Nizar Baraka a déclaré à cette occasion que le programme initial de liaison routière entre les collectivités territoriales de la région Béni Mellal-Khénifra «vise à améliorer la connexion entre les espaces territoriaux et à rapprocher la population des équipements et des services, à travers la mise à niveau des pistes qui constituent un maillon essentiel de la mobilité quotidienne et des activités économiques locales».

Dans une déclaration pour Le360, le ministre a indiqué que ces chantiers s’inscrivent dans une vision intégrée. Celle-ci repose sur la préservation des ressources hydriques et forestières, la valorisation du parc national de Khénifra et le soutien aux coopératives féminines actives dans la zone.

Quatre conventions signées

En marge de cette visite, quatre conventions de partenariat ont été signées dans la commune d’Aguelmam Azegza. Elles lient la direction régionale de l’Agence nationale des eaux et forêts de Béni Mellal-Khénifra aux associations de développement forestier de Sebt Aït Rahou (84,32 MDH), de Hammam (63,48 MDH), d’Oum Er-Rbia (31,79 MDH) et de Kerrouchen (24,89 MDH). L’enveloppe totale atteint 204,48 MDH.

Ces conventions portent sur le renforcement et le soutien des opérations de reboisement, la compensation du droit de pâturage, la distribution d’arbres fruitiers, de ruches et de fours respectueux de l’environnement.

La délégation a également pris connaissance du bilan du projet «Femmes résilientes dans le Moyen Atlas» (Ferma) pour la période 2023-2028. Il est mis en œuvre par la fondation Socodevi et l’Agence nationale des eaux et forêts, avec un financement du ministère canadien des Affaires mondiales. Il prévoit un appui aux coopératives locales et la distribution d’équipements à leur profit: trois tricycles, un camion, une pelleteuse et 21 bacs à déchets pour la commune. Le projet cible 2 650 bénéficiaires directs dans la zone de Ouiouane, dont 1.500 femmes.