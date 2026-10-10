Société

Drarga-Agadir: 130 millions de dirhams pour réhabiliter la route principale et la relier à l’autoroute

La réhabilitation de la route principale de Drarga permettra d’améliorer la circulation et de sécuriser les déplacements dans cette commune en pleine croissance. (M.Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 10/10/2026 à 18h00

VidéoLa réhabilitation de la route principale de Drarga, dans la préfecture d’Agadir Ida Outanane, est lancée pour un coût d’environ 130 millions de dirhams. Long de 6 kilomètres, le projet prévoit 18 mois de travaux pour améliorer la circulation, sécuriser les déplacements et renforcer l’attractivité de cette commune en pleine croissance.

Le coup d’envoi effectif des travaux de réhabilitation de la route principale de Drarga, relevant de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, a été donné par le wali de la région Souss-Massa, Saïd Amzazi, en présence de représentants des autorités locales et d’élus.

L’axe concerné traverse le centre de la commune de Drarga et relie Tlat Izem à Aït Fassi en passant par Tagadirt, sur une longueur d’environ 6 kilomètres. Le coût du projet avoisine 130 millions de dirhams.

L’exécution des travaux est supervisée par la société Al Omrane Souss-Massa. Son directeur général, Hicham El Faleh, a assuré que le projet sera réalisé selon des spécifications élevées, répondant aux attentes des habitants. La durée des travaux est estimée à environ 18 mois.

Le projet comprend la réhabilitation des trottoirs et des espaces verts, ainsi que tous les aménagements susceptibles d’améliorer le confort des habitants et des visiteurs de la zone.

Drarga est un pôle industriel important. La commune avait été choisie pour accueillir le plan d’accélération industrielle, signé devant le roi Mohammed VI le 28 janvier 2018 à Agadir.

Pour Mohamed El Ouanzari, deuxième vice-président de la commune de Drarga, le moment est «historique». La population, a-t-il expliqué, attendait ce projet depuis longtemps et ne supportait plus la situation actuelle. La route principale, très dégradée, est à l’origine de nombreux problèmes et accidents.

L’élu a salué les efforts de l’ensemble des intervenants qui ont permis au projet de voir le jour. Selon lui, il apportera une plus-value notable à la zone et renforcera son attractivité, alors que la commune connaît chaque année une forte croissance démographique.

Lire aussi : Drarga-Agadir: routes dégradées, manque d’équipements et une colère qui gronde

Dans une déclaration pour Le360, Mohamed El Ouanzari a affirmé que la nouvelle route mettra fin aux difficultés de circulation et de transport dans la zone. Elle fluidifiera les déplacements entre Agadir et Drarga, désenclavera de nombreux quartiers et valorisera le foncier, au bénéfice économique et social de la commune. Il a également insisté sur le caractère stratégique de cet axe, qui relie Drarga à la route nationale n° 11, et à travers elle à l’autoroute Agadir-Marrakech.

Rachid Belbouz, habitant de Drarga, a lui aussi salué un projet routier important, soulignant le suivi personnel du wali. Les habitants attendent désormais la tranche suivante, entre Tigmi Nboubker et Aït Baha, nouveau pas vers le désenclavement et la résolution durable de la question du transport et des déplacements dans la commune.

Par M'hand Oubarka
Le 10/10/2026 à 18h00
#Agadir#Drarga#Infrastructure#Route#Aménagement#réhabilitation#équipement

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